Poté, co čelila kritice ohledně svého vzhledu, se tato modelka otevřeně rozpovídala o svém těle po porodu.

Deset měsíců po narození svého čtvrtého dítěte jihoafricko-německá modelka a influencerka Nara Smithová vzpomínala na nečekaný zvrat událostí. V říjnu 2025 zveřejnila svou fotografii krátce po porodu. Reakce byla okamžitá a rozsáhlá: někteří ji vnímali jako nedosažitelný ideál, který pravděpodobně podnítí srovnávání mezi čerstvými matkami.
Co fotografie neukázala
Nara Smith, která byla 29. července 2026 pozvána do podcastu Call her Daddy, nabídla k fotografii jiný pohled. Vyprávěla, jak „to ráno plakala“, „už se nevešla do žádných svých obvyklých kalhot“ a „měla nad svou referenční váhu“. Fotografie ji sice zobrazuje, jak odpovídá dominantním standardům krásy – štíhlá postava, make-up, elegantně ležérní oblečení – a tudíž neodráží mnohem rozmanitější realitu těl po porodu, tato fotografie – podle ní – plně neodrážela její tehdejší zkušenost.
Jeden detail, který posouvá směr kontroverze: obraz neodrážel její skutečný stav, ale zmrazený okamžik, interpretovaný jako performance, s rizikem, že podnítí očekávání vzdálená zkušenostem mnoha mladých matek.
Publikace koncipovaná jako odkaz, nikoli jako demonstrace
Modelka a influencerka Nara Smith vysvětluje, že jejím záměrem bylo oslovit matky, které se po porodu přestaly poznávat. V popisku, který tehdy zveřejnila, popsala „tělo, které se transformuje a natahuje“ a uvedla, že se „dlouho snažila vrátit ho do vzhledu před těhotenstvím, než se tohoto cíle vzdala“. Nyní říká, že je hrdá na to, čeho její tělo dosáhlo.
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Výzva k zastavení srovnávání
Toto je jádro její argumentace. Nara Smithová poukazuje na to, že poporodní zotavení se u jednotlivých žen značně liší: některé ženy „získají zpět svou postavu“, jiné ne; některé se objeví strie, jiné ne. Zastává se toho, aby se ženy v tomto období navzájem podporovaly, bez ohledu na svou situaci, a zdůrazňuje potřebu soucitu se sebou samými po takové transformační události.
Období poznamenané dalšími zkouškami
Ve stejném rozhovoru Nara Smithová hovoří o poporodní úzkosti, kterou zažila po předchozím porodu, a o diagnóze rakoviny u jedné z jejích dcer. Vysvětluje, že se rozhodla podělit o tuto zkušenost v naději, že se ostatní rodiny budou cítit méně izolované, a oznámila, že dítě je po dokončení léčby v remisi.
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Tato zpráva zdůrazňuje napětí, které je vlastní sociálním médiím: obrázek zveřejněný za účelem navázání kontaktu může být vnímán jako standard, o který je třeba usilovat. Nara Smithová nám detailně popisuje, co záběr neukázal, a připomíná nám, že poporodní fotografie neodhaluje nic z prožité zkušenosti, která ji doprovází.