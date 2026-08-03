Poté, co čelila kritice ohledně svého vzhledu, se tato modelka otevřeně rozpovídala o svém těle po porodu.

Léa Michel
Illustration : Yuliya Yankovskaya / Design by Magnific

Deset měsíců po narození svého čtvrtého dítěte jihoafricko-německá modelka a influencerka Nara Smithová vzpomínala na nečekaný zvrat událostí. V říjnu 2025 zveřejnila svou fotografii krátce po porodu. Reakce byla okamžitá a rozsáhlá: někteří ji vnímali jako nedosažitelný ideál, který pravděpodobně podnítí srovnávání mezi čerstvými matkami.

Co fotografie neukázala

Nara Smith, která byla 29. července 2026 pozvána do podcastu Call her Daddy, nabídla k fotografii jiný pohled. Vyprávěla, jak „to ráno plakala“, „už se nevešla do žádných svých obvyklých kalhot“ a „měla nad svou referenční váhu“. Fotografie ji sice zobrazuje, jak odpovídá dominantním standardům krásy – štíhlá postava, make-up, elegantně ležérní oblečení – a tudíž neodráží mnohem rozmanitější realitu těl po porodu, tato fotografie – podle ní – plně neodrážela její tehdejší zkušenost.

Jeden detail, který posouvá směr kontroverze: obraz neodrážel její skutečný stav, ale zmrazený okamžik, interpretovaný jako performance, s rizikem, že podnítí očekávání vzdálená zkušenostem mnoha mladých matek.

Publikace koncipovaná jako odkaz, nikoli jako demonstrace

Modelka a influencerka Nara Smith vysvětluje, že jejím záměrem bylo oslovit matky, které se po porodu přestaly poznávat. V popisku, který tehdy zveřejnila, popsala „tělo, které se transformuje a natahuje“ a uvedla, že se „dlouho snažila vrátit ho do vzhledu před těhotenstvím, než se tohoto cíle vzdala“. Nyní říká, že je hrdá na to, čeho její tělo dosáhlo.

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Příspěvek sdílený Narou Smith (@naraaziza)

Výzva k zastavení srovnávání

Toto je jádro její argumentace. Nara Smithová poukazuje na to, že poporodní zotavení se u jednotlivých žen značně liší: některé ženy „získají zpět svou postavu“, jiné ne; některé se objeví strie, jiné ne. Zastává se toho, aby se ženy v tomto období navzájem podporovaly, bez ohledu na svou situaci, a zdůrazňuje potřebu soucitu se sebou samými po takové transformační události.

Období poznamenané dalšími zkouškami

Ve stejném rozhovoru Nara Smithová hovoří o poporodní úzkosti, kterou zažila po předchozím porodu, a o diagnóze rakoviny u jedné z jejích dcer. Vysvětluje, že se rozhodla podělit o tuto zkušenost v naději, že se ostatní rodiny budou cítit méně izolované, a oznámila, že dítě je po dokončení léčby v remisi.

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Příspěvek sdílený Narou Smith (@naraaziza)

Tato zpráva zdůrazňuje napětí, které je vlastní sociálním médiím: obrázek zveřejněný za účelem navázání kontaktu může být vnímán jako standard, o který je třeba usilovat. Nara Smithová nám detailně popisuje, co záběr neukázal, a připomíná nám, že poporodní fotografie neodhaluje nic z prožité zkušenosti, která ji doprovází.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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