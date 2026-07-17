„Stárnutí je dobrá věc“: Herečka Olivia Wilde oslavuje výhody stáří

Navzdory tlaku na udržení věčného mládí Olivia Wilde plně vítá plynutí času. V rozhovoru pro Rolling Stone hovořila irsko-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka o radostech stárnutí a nečekaných výhodách, které jí zkušenosti přinášejí. Osvěžující perspektiva, odklon od obvyklého vyprávění.
"S věkem se děje něco úžasného."
Když se herečky zeptali na její vztah k času, neskrývala své nadšení. „Opravdu věřím, že s věkem se děje něco úžasného,“ svěřila se. Léta nevnímá jako ztrátu, ale spíše jako zisk: klidnější pohled na svou profesi a život. Je to přesvědčení, které jednoznačně vyjadřuje v době, kdy se mnozí tomuto tématu raději vyhýbají.
Zkušenost jako zdroj klidu
Podle ní se změnila především úzkost, která provázela její začátky. „Tuto práci dělám už dvacet let. Cítím upřímnou zvědavost k věcem, bez hlodavé úzkosti z nutnosti ‚uspět‘,“ vysvětluje Olivia Wilde. Věta, která dokonale shrnuje její duševní stav: zkušenosti jí daly svobodu objevovat, bez neustálého tlaku dokazovat se. Luxus, který může poskytnout jen čas.
Zpráva, která jde proti proudu
V filmovém průmyslu, který je často posedlý mládím a obzvláště náročný na ženy, toto poselství vyniká. Olivia Wilde oslavuje výhody věku a nabízí cenný protimodel, v němž si cení zkušeností, zvědavosti a sebevědomí získaných v průběhu času. Toto poselství rezonuje daleko za hranicemi světa kinematografie, a to v době, kdy je mnoho žen pod tlakem „stárnout dobře“.
Umělec s mnoha talenty
Tento krok zpět je také způsoben bohatou a rozmanitou kariérou herečky. Poté, co debutovala na plátně asi před dvaceti lety, se Olivia Wilde přesunula za kameru a etablovala se jako režisérka. Tato dvojí kariéra svědčí o její schopnosti znovu se objevovat – a nepochybně i o zvědavosti, o které s takovým nadšením mluví.
Olivia Wildeová oslavou radosti ze stárnutí přináší zářivé a osvobozující poselství. Podle ní léta nic neberou: naopak přinášejí klid, zvědavost a svobodu. Je to pozvání k tomu, abychom plynutí času nevnímali jako hrozbu, ale jako skutečný poklad.