Modelka Paulina Pořízková se ve svých 61 letech podělila o záběry ze své svatby.

Česko-švédsko-americká modelka a herečka Paulina Pořízková se podělila o záběry ze své svatby s komediálním spisovatelem Jeffem Greensteinem, kterou oslavila u jezera v Itálii. V idylickém prostředí a šatech inspirovaných vodou Paulina Pořízková nabídla svým sledujícím elegantní i dojemný zážitek.
Plisované šaty inspirované vodou
Pro tento velmi výjimečný den si Paulina Pořízková vybrala šaty hodné této příležitosti. Plně plisovaný design se inspiroval vodou a odrážel prostředí obřadu u jezera. Výtvor plynulost a pohyb, jehož plisování evokuje vlnky vody. Volba, která byla zároveň poetická i rafinovaná, dokonale v souladu s přírodním pozadím této italské svatby.
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Idylické prostředí v Itálii
Pár si vyměnil sliby v opravdu idylickém prostředí. Svatba se konala na břehu jezera v Itálii, v romantickém a klidném prostředí, ideálním pro oslavu lásky. Díky nádherné scenérii a uvolněné atmosféře toto místo poskytlo ideální kulisu pro tuto intimní událost. Tato volba odráží touhu páru prožít tento okamžik v prostředí, které by bylo krásné a zároveň osvěžující.
Nová kapitola v 61 letech
Za touto svatbou se skrývá krásný příběh. Paulina Pořízková a Jeff Greenstein se seznámili začátkem roku 2023. Toto manželství představuje pro Paulinu Pořízkovou novou kapitolu. Dlouho známá pro svou kariéru, ale také pro svou otevřenost ohledně stárnutí a sebepřijetí, ztělesňuje určitou myšlenku naplnění v každém věku. Sdílením tohoto okamžiku znovu dokazuje, že nikdy není pozdě zažít nové štěstí.
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Paulina Pořízková svými šaty inspirovanými vodou, idylickým prostředím a dojemným milostným příběhem dokazuje, že štěstí lze najít v každém věku. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.