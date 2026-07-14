„Velmi svalnatá záda“: tato ragbistka předvádí svou postavu u vody

Anaëlle Gayon
@ilonamaher / Instagram

Oslava síly a maximální využití léta: to je poselství, které Ilona Maher opět sděluje prostřednictvím příspěvku na Instagramu, který rezonoval s jejími sledujícími. Americká ragbistka nám mezi slunečnými fotografiemi a nadšenými komplimenty připomíná, že silné tělo má plné právo být v centru pozornosti.

Ilona Maher září u břehu

Na sérii fotografií sdílených na Instagramu se Ilona Maher objevuje v bikinách na palubě lodi s mořem v pozadí. S úsměvem a uvolněně si užívá chvilku volného času s kamarádkou v letním prostředí. Tato sportovkyně, zvyklá sdílet momenty ze svého každodenního života, se nesnaží skrývat svou postavu. Naopak, přirozeně ukazuje tělo zdokonalené léty tréninku a soutěží. Je to způsob, jak s jednoduchostí ukázat tělo, které vypráví příběh její sportovní cesty.

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Příspěvek sdílený uživatelem Ilona Maher (@ilonamaher)

Silueta chválená uživateli internetu

Příspěvek rychle vyvolal řadu komentářů. Několik uživatelů internetu vyzdvihlo její „velmi svalnatá záda“ a obdivovalo sílu vyzařující z její postavy. Kromě těchto komplimentů mnoho lidí využilo příležitosti k oslavě rozmanitosti tvarů těla. Zmnožily se zprávy propagující sebepřijetí a krásu všech těl, které proměnily tento letní příspěvek ve skutečnou ódu na sebevědomí.

Oddaný hlas

Ve světě, kde určité estetické standardy zůstávají hluboce zakořeněné, Ilona Maher ztělesňuje odlišnou vizi krásy. Její postava, přímo spojená s její kariérou na vysoké úrovni v ragby, se stala symbolem síly, odhodlání a výkonu. Tato sportovkyně dokazuje, že neexistuje jen jeden způsob, jak být ženou nebo se cítit krásná. Její svalnatá postava je součástí její identity, stejně jako její úsměv a nakažlivá energie. Toto poselství rezonuje s mnoha lidmi, kteří hledají rozmanitější znázornění těl.

Ilona Maher, olympijská medailistka a klíčová postava mezinárodního ragby, se etablovala jako vlivná osobnost na sociálních sítích. Prostřednictvím svých příspěvků pravidelně povzbuzuje svou komunitu, aby se na svá těla dívala s laskavostí, aniž by se snažila přizpůsobit vnuceným standardům.

Těmito novými fotografiemi u vody Ilona Maher potvrzuje, že nemá v úmyslu skrývat svou fyzickou sílu. Naopak ji hrdě ukazuje a zve všechny, aby oslavovali těla v celé jejich rozmanitosti. To je další důkaz toho, že síla, sebevědomí a sebepřijetí mohou inspirovat daleko za hranicemi ragbyového hřiště.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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