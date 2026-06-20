Modelka Irina Shayk ve svých 40 letech volí minimalistickou siluetu

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

Ruská modelka Irina Shayk se i nadále vyznačuje svým stylem. Na Instagramu sdílela sérii minimalistických fotografií v editoriálním stylu, na kterých jeden kousek obzvláště vyniká: kožené kalhoty. Tento příspěvek opět potvrzuje její bezchybný smysl pro módu.

Kožené kalhoty s trompe-l'œil detailem

Srdcem tohoto vzhledu jsou široké, volné černé kožené kalhoty nošené nízko na bocích. Jejich charakteristickým prvkem je trompe-l'œil efekt v pase. Horní část napodobuje pas tmavě šedých džínů, doplněný poutky na pásek a stříbrnými metalickými detaily, než přejde do poddajné, splývavé matné kůže. Tento detail, který mísí svět denimu a kůže, stačí k tomu, aby se z tohoto kousku stal vrchol outfitu.

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Příspěvek sdílený irinou shayk (@irinashayk)

Minimalistická a redakční estetika

Irina Shayk, vyfotografovaná na balkoně bytu, opřená o bílou zeď, zvolila minimalistické prostředí hodné módního editoriálu. Její dlouhé hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed a absence jakékoli umělosti tento dojem kontrolované jednoduchosti umocňují.

Věrná heslu „méně je více“ nechává oděv mluvit sám za sebe a vytváří tak atmosféru, která je zároveň syrová i sofistikovaná. Tato publikace potvrzuje postavení Iriny Shayk ve světě módy. Jako múza mnoha značek a pravidelná účastnice největších přehlídkových mol se v průběhu let etablovala jako stylová ikona. Její vzhled s každým dalším vystoupením neustále inspiruje a okouzluje.

S těmito koženými kalhotami s trompe-l'œil detailem a minimalistickým střihem Irina Shayk předvádí další ukázku stylu. Zaměřením se na jeden výrazný kousek a čistou estetiku dokazuje, že v módě může být jednoduchost „nejúčinnější formou odvahy“.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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