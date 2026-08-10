Herečka, která je považována za „nedostatečně atraktivní“ pro hlavní roli, odsuzuje standardy krásy

Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

Během nedávného vystoupení v podcastu americká herečka Geena Davisová vyprávěla o konkurzu do dnes již klasické komedie z roku 1985. Ucházela se o hlavní ženskou roli. Odpověď, kterou dostala, byla jednoduchá: nebyla pro tuto roli dostatečně atraktivní.

Fráze pronesená bez zbytečných slov

Geena Davisová, které je nyní 70 let, na tuto výměnu vzpomíná s odstupem času. Upřesňuje, že si pamatuje, že byla „přímo formulována“, a s humorem dodává, že „její účes jí ten den pravděpodobně nepomohl“. Moderátor podcastu Dax Shepard reagoval poukázáním na to, že v té době mohl produkční tým vynést takový úsudek nahlas, bez jakékoli zvláštní opatrnosti.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Geena Davis (@geenadavis)

Vedlejší role, proměněná jeho žádostí

Příběh mohl tím skončit, ale filmový štáb, okouzlený jejím komediálním talentem, ji do projektu dychtil zařadit. Nabídli jí mnohem skromnější roli – roli ošetřovatelky v márnici, původně napsanou pro muže jménem Larry – s tím, že pro ni bude feminizovaná. Její odpověď se stala součástí historie filmu: roli přijala, ale chtěla si ponechat jméno „Larry“. Hlavní ženskou roli však získala herečka Dana Wheeler-Nicholson.

Trajektorie, která je v rozporu s verdiktem

Zbytek její kariéry byl implicitní reakcí na toto odmítnutí. Hned následující rok získala Geena Davis hlavní roli v dnes již klasickém hororu. V roce 1988 získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na začátku 90. let následovaly dva velké filmy, z nichž jeden jí vynesl nominaci na nejlepší herečku. Kariéra postavená přesně na tom, co filmový průmysl v ní podle jejího názoru neviděl.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Geena Davis (@geenadavis)

Závazek, který rozšiřuje svědectví

Tento příběh nabývá zvláštního významu vzhledem k jejímu původu. Geena Davisová založila výzkumný ústav věnující se reprezentaci žen v médiích, jehož práce dokumentuje nerovnováhu v beletrii za posledních dvacet let – počet ženských postav, dobu mluvení a přidělené role. Geena Davisová se také několikrát vyjádřila k obtížím, kterým sama čelí, pokud jde o vzhled v odvětví, které z něj dělá kritérium pro nábor zaměstnanců.

To, co tato anekdota odhaluje, jde nad rámec jednoduchého případu neúspěšného konkurzu. Připomíná nám, že ještě nedávno mohl být fyzický vzhled posuzován nahlas jako profesionální dovednost. Skutečnost, že toto svědectví pochází od herečky, která se stala jednou z nejuznávanějších své generace, mu dává zvláštní význam: kritérium bylo nejen zraňující, ale i nesprávné.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Poté, co čelila kritice ohledně svého vzhledu, se tato modelka otevřeně rozpovídala o svém těle po porodu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Poté, co čelila kritice ohledně svého vzhledu, se tato modelka otevřeně rozpovídala o svém těle po porodu.

Deset měsíců po narození svého čtvrtého dítěte jihoafricko-německá modelka a influencerka Nara Smithová vzpomínala na nečekaný zvrat událostí....

Tato herečka, která trpí poruchou tělesné dysmorfie, reflektuje tlak spojený s jejím vzhledem.

Americká herečka a tvůrkyně webových videí Lana Condor poskytla rozhovor pro Refinery29 Australia u příležitosti uvedení svého nového...

Modelka Paulina Pořízková se ve svých 61 letech podělila o záběry ze své svatby.

Česko-švédsko-americká modelka a herečka Paulina Pořízková se podělila o záběry ze své svatby s komediálním spisovatelem Jeffem Greensteinem,...

„Stárnutí je dobrá věc“: Herečka Olivia Wilde oslavuje výhody stáří

Navzdory tlaku na udržení věčného mládí Olivia Wilde plně vítá plynutí času. V rozhovoru pro Rolling Stone hovořila...

„Velmi svalnatá záda“: tato ragbistka předvádí svou postavu u vody

Oslava síly a maximální využití léta: to je poselství, které Ilona Maher opět sděluje prostřednictvím příspěvku na Instagramu,...

Herečka, která je kritizována za svou váhu, se otevřeně vyjadřuje o „zostuzení svého těla“, které zažila

Známá indická herečka Madhuri Dixit, významná osobnost Bollywoodu, se v rozhovoru pro News18 otevřeně rozpovídala o tom, jak...