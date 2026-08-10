Herečka, která je považována za „nedostatečně atraktivní“ pro hlavní roli, odsuzuje standardy krásy

Během nedávného vystoupení v podcastu americká herečka Geena Davisová vyprávěla o konkurzu do dnes již klasické komedie z roku 1985. Ucházela se o hlavní ženskou roli. Odpověď, kterou dostala, byla jednoduchá: nebyla pro tuto roli dostatečně atraktivní.
Fráze pronesená bez zbytečných slov
Geena Davisová, které je nyní 70 let, na tuto výměnu vzpomíná s odstupem času. Upřesňuje, že si pamatuje, že byla „přímo formulována“, a s humorem dodává, že „její účes jí ten den pravděpodobně nepomohl“. Moderátor podcastu Dax Shepard reagoval poukázáním na to, že v té době mohl produkční tým vynést takový úsudek nahlas, bez jakékoli zvláštní opatrnosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vedlejší role, proměněná jeho žádostí
Příběh mohl tím skončit, ale filmový štáb, okouzlený jejím komediálním talentem, ji do projektu dychtil zařadit. Nabídli jí mnohem skromnější roli – roli ošetřovatelky v márnici, původně napsanou pro muže jménem Larry – s tím, že pro ni bude feminizovaná. Její odpověď se stala součástí historie filmu: roli přijala, ale chtěla si ponechat jméno „Larry“. Hlavní ženskou roli však získala herečka Dana Wheeler-Nicholson.
Trajektorie, která je v rozporu s verdiktem
Zbytek její kariéry byl implicitní reakcí na toto odmítnutí. Hned následující rok získala Geena Davis hlavní roli v dnes již klasickém hororu. V roce 1988 získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na začátku 90. let následovaly dva velké filmy, z nichž jeden jí vynesl nominaci na nejlepší herečku. Kariéra postavená přesně na tom, co filmový průmysl v ní podle jejího názoru neviděl.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Závazek, který rozšiřuje svědectví
Tento příběh nabývá zvláštního významu vzhledem k jejímu původu. Geena Davisová založila výzkumný ústav věnující se reprezentaci žen v médiích, jehož práce dokumentuje nerovnováhu v beletrii za posledních dvacet let – počet ženských postav, dobu mluvení a přidělené role. Geena Davisová se také několikrát vyjádřila k obtížím, kterým sama čelí, pokud jde o vzhled v odvětví, které z něj dělá kritérium pro nábor zaměstnanců.
To, co tato anekdota odhaluje, jde nad rámec jednoduchého případu neúspěšného konkurzu. Připomíná nám, že ještě nedávno mohl být fyzický vzhled posuzován nahlas jako profesionální dovednost. Skutečnost, že toto svědectví pochází od herečky, která se stala jednou z nejuznávanějších své generace, mu dává zvláštní význam: kritérium bylo nejen zraňující, ale i nesprávné.