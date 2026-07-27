Tato herečka, která trpí poruchou tělesné dysmorfie, reflektuje tlak spojený s jejím vzhledem.

Americká herečka a tvůrkyně webových videí Lana Condor poskytla rozhovor pro Refinery29 Australia u příležitosti uvedení svého nového filmu, thrilleru o přežití, který byl natočen převážně pod vodou. Poté, co se v roce 2018 proslavila filmem „Všem klukům, které jsem milovala“, hovoří o tématu, o kterém veřejně mluví již několik let: o své cestě s tělesnou dysmorfií a o tom, jaké to je být na filmovém place, kde se tělo neustále natáčí.
Natáčení filmu, které staví tělo do popředí
Film, který režíroval Jeff Wadlow, sleduje pět přátel, kteří se během neúspěšné expedice setkají se žralokem. Streamování bude možné od 29. července 2026. Americká herečka a tvůrkyně webových videí Lana Condor vzpomíná, že její první reakce po přečtení scénáře byla velmi konkrétní: okamžitě si myslela, že bude odhalena a natáčena přibližně tři měsíce v ultravysokém rozlišení. Sama říká, že roli „před přijetím zvážila“.
„Cítím se bezpečně ve svém těle“
Během zkoušky Lana Condor vysvětlila, že má jasný zdravotní problém. Dodala, že trvá na tom, aby se cítila bezpečně ve své vlastní kůži, „tečka“. Dodala, že chápe omezení žánru: ve filmu o vodním prostředí jsou těla neustále viditelná na plátně. Kostýmní tým jí proto navrhl jednodílný outfit, který splňoval specifické požadavky a byl navržen tak, aby se během natáčení cítila sebejistě.
Obavy z pohledu veřejnosti
Lana Condor uznává, že „odhalování se za těchto podmínek staví herečku do zranitelné pozice“. Říká, že je zvědavá, jakou diskusi její volba vyvolá, a doufá, že bude přijata pozitivně. Lana Condor zasazuje toto svědectví do širšího kontextu: do kontextu filmového průmyslu, kde se extrémní štíhlost opět cení, a viditelnost jiných typů postav na obrazovce je tak stále vzácná.
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Reflexe, která jde nad rámec otázky vzhledu
V témže rozhovoru herečka Lana Condor rozšiřuje diskusi o reprezentaci. Domnívá se, že hlavních rolí napsaných pro asijsko-americké herce je stále příliš málo, a to i přes pokrok pozorovaný v posledních letech. Říká, že motivací k pokračování v hraní je „touha, aby se diváci cítili viděni“. Tuto motivaci přímo spojuje se svým vztahem k obrazu a ke způsobu, jakým jsou těla ve filmu zobrazována.
Svědectví Lany Condor ilustruje nenápadný, ale skutečný posun: herečky si předem vyjednávají podmínky, za kterých jsou natáčeny. Herečka zdaleka nejde o militantní prohlášení, ale především popisuje pracovní metodu, kde se osobní pohodlí stává legitimním profesionálním kritériem.