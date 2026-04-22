Kdo je australská influencerka Leah Haltonová, držitelka rekordního počtu „lajků“?

Naila T.
Leah Haltonová se ve svých pouhých 23 letech etablovala jako jedna z nejvirálnějších tváří na TikToku. Původem z Melbourne pracuje ve světě digitálního obsahu již několik let a zaměřuje se na krásu, módu a životní styl. Všechno se změnilo v roce 2024: jednoduché video o délce pouhých několika sekund ji vyneslo ke globální slávě.

Video, které překonalo všechny rekordy

Úspěch Leah Haltonové spočívá na velmi jednoduchém formátu: video natočené v autě se synchronizací rtů k písni „Praise Jah in the Moonlight“ od YG Marleyho. Během několika týdnů video nasbíralo stovky milionů zhlédnutí a desítky milionů lajků. O dva roky později tento obsah dosáhl historického milníku, překonal 70 milionů lajků a stal se jedním z nejpopulárnějších videí – ne-li vůbec nejpopulárnějším – na TikToku. Tento výkon jí umožnil překonat ikonické postavy na platformě, jako je filipínsko-americká zpěvačka Bella Poarch, která dlouho držela rekord.

Návrhář, který je již dobře zavedený

Na rozdíl od toho, co by tento náhlý rozruch mohl naznačovat, není Leah Haltonová žádným nováčkem. Na sociálních sítích je aktivní již několik let a pravidelně sdílí se svou komunitou tutoriály líčení, módní looky a nahlédnutí do svého života. Nyní se pyšní miliony sledujících na TikToku, Instagramu a YouTube a etablovala se jako významná postava nové generace influencerů.

Fenomén příznačný pro virovou éru

Úspěch Leah Haltonové dokonale ilustruje současnou dynamiku sociálních médií: krátký, spontánní a snadno replikovatelný obsah se může stát globálním fenoménem během několika dní. Její video dokonce spustilo skutečný trend, který kopírují tisíce uživatelů internetu, kteří se snaží zopakovat jeho virální úspěch.

Stručně řečeno, Leah Halton ztělesňuje generaci schopnou proměnit prostý okamžik v globální úspěch. Za jejím rekordním počtem lajků se skrývá širší realita: realita digitálního ekosystému, kde načasování a viralita nově definují pravidla celebrit.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
V 63 letech herečka Michelle Yeoh překvapuje „radikální“ proměnou vlasů

V 63 letech herečka Michelle Yeoh překvapuje „radikální“ proměnou vlasů

Malajská herečka a producentka Michelle Yeoh nedávno na slavnostním předávání cen Breakthrough Prize 2026 v Santa Monice strhla...

Herečka Emily Blunt oslňuje v elegantních šatech zdobených 400 perlami

Britsko-americká herečka Emily Blunt nedávno na newyorské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ udělala pozoruhodný dojem. V Lincoln...

V 57 letech se herečka Lucy Liu odvážila obléknout ty nejfascinující malé černé šaty současnosti.

Americká herečka, producentka, režisérka, malířka a sochařka Lucy Liu nedávno zaujala pozornost všech na newyorské premiéře filmu „Ďábel...

Uprostřed safari si Dua Lipa užívá cvičení, které nezůstane bez povšimnutí.

Ani uprostřed safari dobrodružství se zpěvačka a skladatelka Dua Lipa zjevně nevzdala své fitness rutiny. Na Instagramu sdílela...

Šaty a střih zpěvačky Christiny Aguilery způsobily na červeném koberci senzaci.

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera nepřijela na udílení ceny Breakthrough Prize 2026 jen proto, aby se tam...

Anne Hathaway zaujala v objemných červených šatech

Dvacet let po ztvárnění Andyho Sachse ve filmu „Ďábel nosí Pradu“ americká herečka Anne Hathawayová i nadále září...