Kdo je australská influencerka Leah Haltonová, držitelka rekordního počtu „lajků“?

Leah Haltonová se ve svých pouhých 23 letech etablovala jako jedna z nejvirálnějších tváří na TikToku. Původem z Melbourne pracuje ve světě digitálního obsahu již několik let a zaměřuje se na krásu, módu a životní styl. Všechno se změnilo v roce 2024: jednoduché video o délce pouhých několika sekund ji vyneslo ke globální slávě.
Video, které překonalo všechny rekordy
Úspěch Leah Haltonové spočívá na velmi jednoduchém formátu: video natočené v autě se synchronizací rtů k písni „Praise Jah in the Moonlight“ od YG Marleyho. Během několika týdnů video nasbíralo stovky milionů zhlédnutí a desítky milionů lajků. O dva roky později tento obsah dosáhl historického milníku, překonal 70 milionů lajků a stal se jedním z nejpopulárnějších videí – ne-li vůbec nejpopulárnějším – na TikToku. Tento výkon jí umožnil překonat ikonické postavy na platformě, jako je filipínsko-americká zpěvačka Bella Poarch, která dlouho držela rekord.
Návrhář, který je již dobře zavedený
Na rozdíl od toho, co by tento náhlý rozruch mohl naznačovat, není Leah Haltonová žádným nováčkem. Na sociálních sítích je aktivní již několik let a pravidelně sdílí se svou komunitou tutoriály líčení, módní looky a nahlédnutí do svého života. Nyní se pyšní miliony sledujících na TikToku, Instagramu a YouTube a etablovala se jako významná postava nové generace influencerů.
Fenomén příznačný pro virovou éru
Úspěch Leah Haltonové dokonale ilustruje současnou dynamiku sociálních médií: krátký, spontánní a snadno replikovatelný obsah se může stát globálním fenoménem během několika dní. Její video dokonce spustilo skutečný trend, který kopírují tisíce uživatelů internetu, kteří se snaží zopakovat jeho virální úspěch.
Stručně řečeno, Leah Halton ztělesňuje generaci schopnou proměnit prostý okamžik v globální úspěch. Za jejím rekordním počtem lajků se skrývá širší realita: realita digitálního ekosystému, kde načasování a viralita nově definují pravidla celebrit.