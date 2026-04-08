Miss Universe 2024 spatřena, jak jede na motorkovém taxi na Bali, video vyvolalo reakce

Fabienne Ba.
@kokoradriver / Instagram

Video zachycující Miss Universe 2024, jak jede na motorce v taxíku ulicemi Bali, si rychle získalo online pozornost. Záběry Victorie Kjær Theilvigové v běžném prostředí sdílené na sociálních sítích vyvolaly četné komentáře.

Pozoruhodné vystoupení daleko od oficiálních akcí

Victoria Kjær Theilvig, korunovaná Miss Universe 2024, byla spatřena, jak jede v motorkovém taxi na Bali, oblíbené destinaci mezinárodních cestovatelů. Na videu kolujícím na internetu se mladá žena objevuje v neformálním prostředí, daleko od červených koberců a formálních setkání, které jsou obvykle spojovány s titulem Miss Universe. Tento kontrast s institucionálním obrazem soutěží krásy přispěl k zájmu, který záběry vyvolaly.

Na Bali jsou motocyklové taxíky hojně používaným dopravním prostředkem, zejména k vyhýbání se dopravním zácpám v některých rušných oblastech. Skutečnost, že mezinárodní celebrita použila tento dopravní prostředek, obvykle spojený s místním každodenním životem, překvapila některé uživatele internetu – stejně jako laskavé a uctivé chování řidiče, což je o to pozoruhodnější, že takové chování není u žen v odhalujícím oblečení na ostrově vždy zaručeno.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kokoradriver (@kokoradriver_)

Video, které vyvolalo spoustu reakcí

Po zveřejnění videa vyvolalo na sociálních sítích četné komentáře. Několik uživatelů tento přístup chválilo a považovalo ho za jednoduchý a srozumitelný, zatímco jiní vyjádřili překvapení nad volbou dopravního prostředku. Tento typ obsahu, vnímaný jako spontánní, často přitahuje pozornost, protože zobrazuje veřejné osobnosti v situacích vzdálených jejich obvyklému mediálnímu obrazu. Viralita klipu ilustruje zájem veřejnosti o každodenní okamžiky, někdy považované za autentičtější.

Mediální role vítězek Miss Universe

Během svého ročního vládnutí se vítězky soutěže Miss Universe účastní řady mezinárodních akcí, veřejných kampaní a charitativních aktivit. Jejich veřejný obraz je obvykle spojen s oficiálními vystoupeními, což vysvětluje pozornost věnovanou obsahu zobrazujícímu neformálnější situace. Victoria Kjær Theilvig patří k této nové generaci osobností, jejichž image utvářejí také sociální média.

Stručně řečeno, platformy sociálních médií hrají významnou roli v šíření spontánních snímků veřejně známých osobností. Záběry natočené na Bali ukazují, jak se obyčejný okamžik může rychle stát virálním, když se týká mediální osobnosti, jako je Victoria Kjær Theilvig. Tento jev podtrhuje vyvíjející se vztah mezi celebritami a jejich publikem, který se nyní vyznačuje neustálou viditelností.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Sabrina Carpenter k novému hudebnímu videu přidala výrazný letní outfit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sabrina Carpenter k novému hudebnímu videu přidala výrazný letní outfit.

U příležitosti vydání svého nového hudebního videa „House Tour“ sdílela Sabrina Carpenter propagační fotografii, která rychle upoutala pozornost...

„Vaše čtyřicítka je velmi krásný věk“: Gisele Bündchen prosazuje svobodnější krásu

Gisele Bündchen ve svých 45 letech říká, že se blíží ke čtyřicítce s klidným a sebevědomým pohledem na...

Tato slavná modelka z 80. let, která má ve svých 64 letech, hovoří o tlaku „zůstat krásná“.

Americká modelka a herečka Kim Alexis, přední osobnost přehlídkových mol 80. let, nyní hovoří o tlaku spojeném s...

V 76 letech herečka Meryl Streep způsobila v Tokiu senzaci ve vintage kostýmu se sukní.

Během své návštěvy Tokia, kde propagovala film „Ďábel nosí Pradu 2“, Meryl Streep znovu potvrdila svůj status módní...

V Rio de Janeiru tato brazilská modelka zaujme v třpytivém outfitu.

Brazilská modelka Juliana Nalú potvrzuje svůj status vycházející hvězdy módy výrazným vystoupením v Rio de Janeiru. V nedávném...

V puntíkovaném outfitu Khloé Kardashian zdůraznila svou postavu

Khloé Kardashian opět potvrzuje svůj módní vliv outfitem, který zdobí ikonický vzor: puntíky. V nedávné sérii příspěvků zveřejněných...