Eva Longoria překvapuje svátečním lookem inspirovaným rokem 21. století

Eva Longoria opět dokazuje, že je ikonou stylu a krásy. Americká herečka o svátcích všechny překvapila odhalením retro vzhledu, hodného těch nejokázalejších večírků počátku 21. století.
Zpět do let Y2K
Hvězda seriálu „Zoufalé manželky“ popřála svým 10,8 milionu sledujících šťastné svátky sérií zářivých fotografií z focení pro L'Oréal Paris. Pryč je krátký mikádo, který nedávno nosila: Eva Longoria se vrátila k dlouhým vlasům, které jí splývají až do poloviny zad. Pro tuto vlasovou transformaci zvolila slavný „bumpit“ – objemný účes tak typický pro první desetiletí 21. století, který zpopularizovala americká herečka, modelka a zpěvačka Lindsay Lohan a také americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé.
Třpytivé šaty pro okamžitý "wow" efekt
Aby Eva doplnila tento stylistický návrat, zvolila ultra okouzlující večerní šaty: růžovou kreaci s tekutým leskem a siluetou mořské panny. Tyto šaty, vyrobené z třpytivé látky připomínající roztavený kov, dokonale obepínají její postavu a nenápadně se rozšiřují až na zem. Sandály na podpatku od Christiana Louboutina a diamantové náušnice dodávají tomuto slavnostnímu vzhledu finální šmrnc.
Zářivá kosmetická procedura
Pro svůj make-up zvolila Eva Longoria zářivě červenou rtěnku a matné oční stíny v teplém odstínu inspirované západy slunce. Její oči, definované černou oční linkou a dokonale roztažené řasy, krásně kontrastují s její sluncem opálenou pletí a broskvovým tvářencem. Celkový efekt vytváří zářivý obličej, dokonale odpovídající sváteční atmosféře.
V tomto looku Eva Longoria úspěšně spojuje moderní eleganci s odvážností stylu Y2K. Tím, že tento ikonický účes vrací do centra pozornosti, evokuje zlatý věk červených koberců po roce 2000 a zároveň svému make-upu dodává sofistikovaný, moderní nádech. Je to dokonalá ukázka toho, jak se minulé trendy ve správných rukou mohou stát nezbytnými součástmi současnosti.