Search here...

Eva Longoria překvapuje svátečním lookem inspirovaným rokem 21. století

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria opět dokazuje, že je ikonou stylu a krásy. Americká herečka o svátcích všechny překvapila odhalením retro vzhledu, hodného těch nejokázalejších večírků počátku 21. století.

Zpět do let Y2K

Hvězda seriálu „Zoufalé manželky“ popřála svým 10,8 milionu sledujících šťastné svátky sérií zářivých fotografií z focení pro L'Oréal Paris. Pryč je krátký mikádo, který nedávno nosila: Eva Longoria se vrátila k dlouhým vlasům, které jí splývají až do poloviny zad. Pro tuto vlasovou transformaci zvolila slavný „bumpit“ – objemný účes tak typický pro první desetiletí 21. století, který zpopularizovala americká herečka, modelka a zpěvačka Lindsay Lohan a také americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Třpytivé šaty pro okamžitý "wow" efekt

Aby Eva doplnila tento stylistický návrat, zvolila ultra okouzlující večerní šaty: růžovou kreaci s tekutým leskem a siluetou mořské panny. Tyto šaty, vyrobené z třpytivé látky připomínající roztavený kov, dokonale obepínají její postavu a nenápadně se rozšiřují až na zem. Sandály na podpatku od Christiana Louboutina a diamantové náušnice dodávají tomuto slavnostnímu vzhledu finální šmrnc.

Zářivá kosmetická procedura

Pro svůj make-up zvolila Eva Longoria zářivě červenou rtěnku a matné oční stíny v teplém odstínu inspirované západy slunce. Její oči, definované černou oční linkou a dokonale roztažené řasy, krásně kontrastují s její sluncem opálenou pletí a broskvovým tvářencem. Celkový efekt vytváří zářivý obličej, dokonale odpovídající sváteční atmosféře.

V tomto looku Eva Longoria úspěšně spojuje moderní eleganci s odvážností stylu Y2K. Tím, že tento ikonický účes vrací do centra pozornosti, evokuje zlatý věk červených koberců po roce 2000 a zároveň svému make-upu dodává sofistikovaný, moderní nádech. Je to dokonalá ukázka toho, jak se minulé trendy ve správných rukou mohou stát nezbytnými součástmi současnosti.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Neuvěřitelná tvář“: Nicole Kidman září svým novým účesem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Neuvěřitelná tvář“: Nicole Kidman září svým novým účesem

Nicole Kidman září svým novým elegantním účesem a fanoušci jí skládali komplimenty s komentářem „neuvěřitelná tvář“. Fotografie pořízená...

„Stále tak jasně záříš“: Serena Williamsová v dlouhých šatech dělá senzaci

Serena Williamsová opět zaujala internet úžasnými dlouhými žlutými šaty, které uživatelé označili za neuvěřitelně lichotivé a „svěží“. Její...

V elegantních šatech Shakira zaujme svým elegantním vzhledem.

Díky svému charismatu a vrozenému smyslu pro styl Shakira září daleko za hranicemi hudební scény. Nedávno způsobila senzaci...

Kolik by si tato supermodelka vydělala za to, že by se na jednu minutu objevila v kultovním filmu

Dvaadvacet let po svém uvedení film „Láska nebeská“ nadále odhaluje svá tajemství. Tato britská romantická komedie, která se...

Nejstarší dcera Kim Kardashian vyvolala debatu odbarvením obočí

North West, nejstarší dcera Kim Kardashian a Kanyeho Westa, je ve svých pouhých 12 letech opět rozpoutala pozornost...

Kate Winslet, která je kritizována za své tělo, odhaluje výroky, které ji poznamenaly na celý život.

Mezinárodní filmová ikona Kate Winslet se nedávno otevřeně rozpovídala o bolestných vzpomínkách na to, jak se jí posmívali...

© 2025 The Body Optimist