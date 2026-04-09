Modelka Bella Hadid zvýrazňuje oči minimalistickým make-upem

Léa Michel
Na první fotce z instagramového carouselu se modelka Bella Hadid objevuje na selfie zalité přirozeným světlem. Sluneční paprsek jemně zvýrazňuje její světlé oči, které jsou podtrženy minimalistickým líčením, jež zdůrazňuje jemně definovaný pohled. Tato estetická volba odráží současný trend: čistý beauty look, který zdůrazňuje rysy „bez přehánění“.

Top s puntíky, obzvláště trendy módní kousek

S tvarovaným obočím, zářivou pletí a béžovými rty volí Bella Hadid přirozený přístup, který zvýrazňuje její rysy bez viditelných umělých prvků. Tento typ líčení, často spojovaný s hnutím „no-makeup make-up“, je i nadále atraktivní pro svou schopnost zvýraznit, aniž by ji transformoval.

Na této selfie má Bella Hadid na sobě také puntíkovaný top, klasický vzor, který v posledních sezónách opět získává na popularitě. Nadčasový puntíkovaný top je součástí přepracovaného retro trendu, který se pravidelně objevuje na molech i v pouličním stylu. V kombinaci s ležérní džínovou bundou vytváří tato stylistická volba rovnováhu mezi elegancí a jednoduchostí. Tato kombinace moderních základů a vintage inspirací pomáhá posílit image dostupného, ale sofistikovaného vzhledu.

Příspěvek, který si uživatelé internetu velmi pochvalují

Na dalších fotografiích v karuselu se Bella Hadid podělila o snímky s koňmi, které ilustrují osobnější stránku jejího vizuálního stylu. Příspěvek si rychle získal řadu pozitivních reakcí. Mnoho uživatelů internetu vyjádřilo modelce obdiv a chválilo jak její přirozenost, tak eleganci. Komentáře obzvláště zdůrazňovaly jednoduchost jejího líčení a celkovou harmonii snímků.

Toto nadšené přijetí potvrzuje vliv Belly Hadid ve světě módy a krásy, kde každý její výstup vzbuzuje značný zájem. S minimalistickým líčením a vzhledem, který zdobí trendy top s puntíky, Bella Hadid znovu potvrzuje svou pozornost k detailu a svůj vliv ve světě módy. Svou přirozenou estetikou a uceleným vizuálním vesmírem i nadále inspiruje široké publikum, které okouzluje její styl, který je zároveň jednoduchý i sofistikovaný.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
