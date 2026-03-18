Ve svých 44 letech vypadá Jessica Alba v třpytivých černých šatech úchvatně.

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

Americká herečka, modelka a podnikatelka Jessica Alba nedávno předvedla svou úchvatnou postavu na oscarové párty Vanity Fair v třpytivých černých šatech, které se staly návratem k malým černým šatům v haute couture verzi.

Černé šaty, které vytvářejí tvar

Na večírek po udílení Oscarů dorazila Jessica Alba do Muzea umění okresu Los Angeles v zakázkové kreaci, kompletně vyšívané černými flitry. Šaty s rovným živůtkem bez ramínek vytvářely tvarovanou linii podél poprsí a poté plynule přecházely do sloupovité sukně s rozparkem a 3D peřím na lemu, které s každým krokem dodávaly svobodu. Hluboký výstřih prodlužoval siluetu a nabízel dokonalou rovnováhu mezi sofistikovaností a moderností.

Černé doplňky a pár světelných detailů

Jessica Alba zvolila celočerný look a šaty zkombinovala s lodičkami se špičatou špičkou a saténovou kabelkou. Aby kontrastovala s tmavým pozadím, přidala ten správný třpyt: diamantové prsteny a visací náušnice, které zachytávaly záblesky fotoaparátů. Tato minimalistická volba doplňků umožnila šatům, aby mluvily za vše, a zároveň zdůraznila efekt elegantní siluety.

Přírodní kosmetická kúra

Co se týče krásy, hvězda seriálu „Fantastická čtyřka“ zvolila objemný účes s jemnými kudrlinami a pěšinkou uprostřed, který upravila kadeřnice Brittney Ryan. Její sluncem políbený make-up zvýraznil její pleť: duhové oční stíny, růžové broskvové tváře a lesklé rty pro zářivý vzhled.

Koordinovaný vzhled páru

Ačkoliv pár pózoval na červeném koberci odděleně, její partner, americký herec kolumbijského a mexického původu Danny Ramirez, také zvolil černou barvu s lehce rozepnutou košilí, odpovídajícím sakem a elegantními kalhotami. Společně tvořili šik a dokonale sladěné duo, decentní a zároveň velmi elegantní pro tento klíčový večer sezóny udílení cen.

Jessica Alba svými třpytivými černými šaty, éterickým peřím a zářivým vzhledem dokázala, že ve svých 44 letech zvládla umění předvést svou postavu na červeném koberci lépe než kdy jindy. Nové černé šaty, elegantní, slavnostní a neuvěřitelně lichotivé zároveň.

