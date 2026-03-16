Těhotná na červeném koberci, tato herečka září ve smaragdových šatech.

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Wunmi Mosaku, těhotná se svým druhým dítětem, rozzářila červený koberec Oscarů 2026 ve smaragdově modrých šatech, které zdůraznily jak její styl, tak i její zaoblené bříško.

Významné vystoupení na Oscarech

Herečka, nominovaná na cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli za roli ve filmu „Hříšníci“, zdobila červený koberec v dlouhých smaragdově zelených šatech, celých pokrytých třpytivými odlesky. Splývavý, strukturovaný střih lichotil její postavě, aniž by ji zakrýval, a plně zdůrazňoval její těhotenství, přičemž si zachoval sofistikovaný haute couture vzhled. Komentátoři chválili její silný, zářivý a klidný vzhled, který dokonale odpovídal důležitosti večera.

Společné vlákno: tóny drahokamů

Během sezóny předávání cen údajně Wunmi Mosaku preferovala „klenotovou“ barevnou paletu – tmavě žlutou, intenzivní zelenou a syté odstíny – jako stylistický prvek. Tyto smaragdové šaty jsou jejím nejúžasnějším vrcholem, ideální pro nejočekávanější ceremoniál roku. Bohatá a zářivá barevná volba zdůrazňuje její pleť a posiluje sebevědomý a radostný dojem, který působí při svých veřejných vystoupeních.

Když se těhotenství rýmuje s mocí

Na červeném koberci se Wunmi Mosaku představila nejen jako herečka nominovaná na Oscara, ale i jako nastávající matka, která plně přijímá své místo v Hollywoodu. Její outfit se zdaleka nesnažil skrýt její těhotenství, ale naopak z něj udělal ústřední prvek jejího image: ženy na vrcholu svého profesního úspěchu, která jde vpřed, aniž by si musela vybrat mezi kariérou a mateřstvím.

Stručně řečeno, tyto třpytivé smaragdové šaty působily téměř prorocky, jako mrknutí oka na možnost, že si domů odnese cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Ať už vyhraje, nebo ne, Wunmi Mosaku se na ceremoniálu v roce 2026 proslavila vzhledem, který na červeném koberci kombinoval eleganci, mateřství a absolutní sebevědomí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Kdo je Jessie Buckley, irská herečka, která se právě proslavila na Oscarech v roce 2026?

Kdo je Jessie Buckley, irská herečka, která se právě proslavila na Oscarech v roce 2026?

Irská herečka Jessie Buckley se stala jedním z největších jmen na udílení Oscarů v roce 2026. Získala Oscara...

„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid znovu rozpoutává debatu o „hanobení hubených“

Těla celebrit jsou bohužel neustále předmětem komentářů na sociálních sítích. Americká modelka Bella Hadid to nedávno zažila na...

Odvážná fotografie herečky Nicole Kidman (58) vyvolala na internetu rozruch.

Nicole Kidman i nadále přitahuje pozornost daleko za hranicemi svých filmových rolí. Australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka...

„Neexistuje datum spotřeby“: Herečka Ali Larter (50) reaguje na kritiku

V Hollywoodu zůstává otázka věku hereček stále častým tématem debat. Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter se...

Zendaya vzkřísila jedny z nejikoničtějších šatů Carrie Bradshaw a způsobila senzaci.

Americká herečka, producentka a modelka Zendaya, často v doprovodu svého stylisty Lawa Roacha, ráda oživuje historicky významné módní...

Leni Klum v pouzdrové sukni zaujme minimalistickým černým vzhledem.

Německo-americká modelka a televizní moderátorka Leni Klum zaujala na červeném koberci na akci minimalistickým a elegantním černým lookem,...