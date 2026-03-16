Těhotná na červeném koberci, tato herečka září ve smaragdových šatech.

Wunmi Mosaku, těhotná se svým druhým dítětem, rozzářila červený koberec Oscarů 2026 ve smaragdově modrých šatech, které zdůraznily jak její styl, tak i její zaoblené bříško.
Významné vystoupení na Oscarech
Herečka, nominovaná na cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli za roli ve filmu „Hříšníci“, zdobila červený koberec v dlouhých smaragdově zelených šatech, celých pokrytých třpytivými odlesky. Splývavý, strukturovaný střih lichotil její postavě, aniž by ji zakrýval, a plně zdůrazňoval její těhotenství, přičemž si zachoval sofistikovaný haute couture vzhled. Komentátoři chválili její silný, zářivý a klidný vzhled, který dokonale odpovídal důležitosti večera.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Společné vlákno: tóny drahokamů
Během sezóny předávání cen údajně Wunmi Mosaku preferovala „klenotovou“ barevnou paletu – tmavě žlutou, intenzivní zelenou a syté odstíny – jako stylistický prvek. Tyto smaragdové šaty jsou jejím nejúžasnějším vrcholem, ideální pro nejočekávanější ceremoniál roku. Bohatá a zářivá barevná volba zdůrazňuje její pleť a posiluje sebevědomý a radostný dojem, který působí při svých veřejných vystoupeních.
Když se těhotenství rýmuje s mocí
Na červeném koberci se Wunmi Mosaku představila nejen jako herečka nominovaná na Oscara, ale i jako nastávající matka, která plně přijímá své místo v Hollywoodu. Její outfit se zdaleka nesnažil skrýt její těhotenství, ale naopak z něj udělal ústřední prvek jejího image: ženy na vrcholu svého profesního úspěchu, která jde vpřed, aniž by si musela vybrat mezi kariérou a mateřstvím.
Stručně řečeno, tyto třpytivé smaragdové šaty působily téměř prorocky, jako mrknutí oka na možnost, že si domů odnese cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Ať už vyhraje, nebo ne, Wunmi Mosaku se na ceremoniálu v roce 2026 proslavila vzhledem, který na červeném koberci kombinoval eleganci, mateřství a absolutní sebevědomí.