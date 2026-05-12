Justin Timberlake vzdal hold Jessice Biel k Dni matek vzácnými rodinnými fotografiemi

Americký zpěvák Justin Timberlake často nezveřejňuje rodinné fotografie. Výjimku udělal 10. května u příležitosti Dne matek v USA – a příspěvek, ať už jednoduchý nebo dojemný, okamžitě vzbudil pozornost.

„Nejlepší ženy, které znám“

Těmito slovy Justin Timberlake doprovodil svůj příspěvek na Instagramu: „Nejlepší ženy, které znám. Všechno nejlepší ke Dni matek.“ Jednoduchá a upřímná pocta, adresovaná současně jeho manželce, americké herečce, producentce a režisérce Jessice Biel, a jeho matce Lynn – dvěma ženám, které spojil v jednom příspěvku se třemi dosud neviděnými fotografiemi.

Součástí příspěvku byla fotografie Justina Timberlakea a Jessicy Biel s jejich dvěma syny, jedenáctiletým Silasem a šestiletým Phineasem – rodinná fotografie, která se veřejně zveřejňuje jen zřídka. Příspěvek doplnila selfie páru spolu s archivní fotografií Justina a jeho matky Lynn z roku 1997. Tato rodinná cesta vzpomínkami mezi současností a minulostí okamžitě rezonovala s jeho sledujícími.

Lynn Timberlake odpovídá v komentářích

Zpěvákova matka v komentářích rychle reagovala: „Jéé! To mě rozesmívá! Být tvou matkou a Si a Phinovou babičkou Lynn je největší radostí mého života! Miluji vás všechny celým svým srdcem i duší a jsem tak požehnaná, že vás mám ve svém životě!“ Reakce byla stejně vřelá jako samotný příspěvek – a celá ta věc byla naprosto neodolatelná.

Příspěvek, který se zabývá zvěstmi o manželské krizi

Tento příspěvek se objevuje v určitém kontextu. Zvěsti o napětí mezi nimi se šířily v dubnu 2026, po zveřejnění fotografií ze zatčení Justina Timberlakea za řízení pod vlivem alkoholu v roce 2024. Médium Page Six uvedlo, že Jessica Biel mu dala ultimátum, „už má dost veřejného ztrapňování“ .

Pár, který se pravidelně slaví

Justin Timberlake a Jessica Biel si pravidelně vyjadřují svou náklonnost na sociálních sítích. Loni v únoru Jessica Biel k zpěvákovým 45. narozeninám napsala: „Všechno nejlepší k 45. narozeninám opravdovému originálu. Miluji tě, zlato.“ V rozhovoru pro Extra také prozradila, že mu chtěla uspořádat pořádnou oslavu: „Naplnili jsme dům květinami, děti vyrobily přáníčka a povečeřeli jsme s přáteli. Bylo to perfektní.“ Jsou to diskrétní okamžiky, ale vykreslují obraz silného pouta navzdory pozornosti médií.

Tři fotky, pár slov a dojemná odpověď matky v komentářích – Justin Timberlake oslavil Den matek po svém: jednoduše, upřímně a s obrázky, které si jen zřídkakdy nechává pro sebe. Poselství bylo jasné, aniž by bylo nutné ho říkat.

