Sydney Sweeney s vzhledem „2000s“ přitahuje pozornost

Pokud sledujete novou sérii seriálu „Euphoria“, nepochybně jste si všimli OUTU vzhledu, který v posledních dnech vyvolává rozruch. Sydney Sweeney, která v populárním seriálu HBO hraje Cassie Howardovou, se právě objevila v 5. epizodě s velkým očekáváním. Fotografie sdílená oficiálním instagramovým účtem @euphoria ukazuje tento ultra motýlí vzhled ve stylu Y2K, který fanoušky okamžitě nadchl.
Motýlí top jako z roku 2000
Na fotografii, kterou seriál sdílí, vidíme v zákulisí americkou herečku a producentku Sydney Sweeney po boku americké herečky a modelky Alexa Demie, která hraje Maddy Perez. Obě se pyšní propracovaným stylem, věrným módnímu duchu seriálu.
Herečka Sydney Sweeney měla na sobě kreaci od Blumarine: lehké šaty, pravděpodobně vyrobené z bleděmodrého šifonu, vyšívané perlami a třpytivými kamínky. Kost má výrazný nádech 21. století s detailem motýla ve výstřihu, tenkými ramínky a přiléhavou siluetou. Její vlasy a líčení byly dokonale sladěné: platinovo blond kudrlinky, ofina do záclon, kouřové oči a tmavě fialové rty.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Velký návrat „motýlího vršku“
Tento vzhled udělal tak silný dojem, částečně proto, že je součástí trendu, který se vrací. Slavný „motýlí top“ ve tvaru motýlích křídel je jedním z ikonických módních kousků 90. a 21. století. Mariah Carey si z něj tehdy udělala svůj charakteristický styl a od té doby je tento oděv spojován s celou generací.
Dnes se motýlí top s velkým comebackem vrací. Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber, zpěvačka a skladatelka Dua Lipa a jihoafrická zpěvačka Tyla si ho již osvojily, každá svým vlastním způsobem. S Cassie Howard ze seriálu "Euphoria" se přidává nový rozměr: okamžitá popkultura, okamžitý rozruch na sociálních sítích. Když si ho obleče tak populární postava, jako je ona, celý trend se opět rozjíždí.
Vlna nadšení na sociálních sítích
Fanoušci rychle reagovali na příspěvek sdílený oficiálním účtem pořadu. „Ikonické“, „Cassie je na vrcholu módy“, „tento look se mi vryl do paměti“ ... Mnozí chválili kreativní vzhled a výkon Sydney Sweeney. Nadále se pustí do ambiciózních projektů a potvrzuje svůj status vycházející hvězdy v Hollywoodu, schopné žonglovat s náročnými dramatickými rolemi i medializovanými vystoupeními.
S tímto outfitem inspirovaným motýly přímo z první poloviny 21. století se Sydney Sweeneyová stala jednou z nejpamátnějších hereckých rolí třetí série seriálu Euphoria. Tato volba, která je směsicí nostalgického odkazu, odvážného módního prohlášení a narativního poselství, potvrzuje jednu věc: v seriálu „Euphoria“ je móda sama o sobě postavou.