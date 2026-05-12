Kate Hudsonová ve svých 47 letech rozzářila červený koberec v šafránových šatech

Existují barvy, které ohlašují jaro lépe než kterákoli květina. Americká herečka a producentka Kate Hudson nedávno zdobila červený koberec v Egyptském divadle v Los Angeles v zářivých šafránově žlutých šatech, které by mohly konkurovat kalifornskému slunci. Příležitost? Premiéra dokumentu Netflixu „Marty, život je krátký“, oslavujícího kariéru jejího přítele Martina Shorta. A předvedla jeden z nejúžasnějších jarních outfitů sezóny.
Šaty plné světla
Večer měla Kate Hudson na sobě kreaci od Tod's z kolekce konfekce pro jaro 2026, která byla představena na loňském září na milánském týdnu módy. Dlouhé šaty bez rukávů z semiše šafránově žlutého střihu s přiléhavou minimalistickou siluetou. Podle Women's Wear Daily byla barevná paleta kolekce inspirována knihou Clauda Noriho „Italské léto“, která vysvětluje tento slunečný, zářivý a výrazně letní odstín.
Tyto šaty byly skutečně jedinečné díky svým detailům. Dva hluboké výřezy po stranách odhalovaly siluetu Kate Hudson a zároveň si zachovávaly sofistikovanou eleganci. Vzadu se v pase na zádech upínal splývavý crossover, doplněný malým otvorem v horní části zad. A nakonec rozparkem sahajícím až ke stehnům, který se s každým krokem mírně otevíral.
Minimalistické doplňky, pečlivě vybrané
Jak už u Kate Hudson bývá zvykem, tajemství úspěšného vzhledu spočívá v chytré rovnováze mezi dramatem a jednoduchostí. Herečka zvolila černé lodičky s špičatou špičkou a komplet doplnila dlouhým hnědým koženým kabátem, který si oblékla po příchodu a poté si ho svlékla, aby odhalila tento výrazný kousek. Co se týče šperků, zvolila kreace z módního domu Beladora: sošné zlaté náušnice a výrazné prsteny v teplých metalických tónech, které dokonale doplňovaly teplo jejích šatů. Její vzhled navrhli Rob Zangardi a Mariel Haenn, její dlouholetí spolupracovníci.
Zářící krása, pečlivě navržená do posledního detailu.
Pokud jde o její účes, Kate Hudson svěřila Marcusovi Francisovi nízký, jemný a přirozený culík, který dokonale nezatěžoval siluetu šatů. Na obličeji se Tonya Brewer líčila s decentní elegancí: černá řasenka, růžové rty a zlatavý odstín pleti, který vypadal, jako by přišel přímo z jarního odpoledne.
Malý detail, který dokonale dotvořil celý vzhled: její manikúra od Nails of LA hrála kartu mléčné a dlouhé, v jemném odstínu, který šaty nezastínil, ale jemně na ně reagoval.
Večer věnovaný přátelství
Kromě červeného koberce byla Kate Hudsonová na scéně především proto, aby podpořila svou přítelkyni. Po boku kanadského herce, režiséra a scenáristy Eugena Levyho a kanadsko-amerického herce, producenta, režiséra, scenáristy a moderátora Martina Shorta herečka s úsměvem pózovala na oslavu vydání tohoto dokumentu věnovaného kariéře komediální legendy.
„To je ale dokument! Oslavuji toho jediného a jedinečného Martyho Shorta 🧡,“ napsala k fotografiím sdíleným na svém instagramovém účtu. Kate Hudson, která v současné době hraje v seriálu „Running Point“ na Netflixu, tímto vystoupením potvrzuje, že je jednou z nejstylovějších postav Hollywoodu.
S tímto sluncem políbeným lookem předvádí Kate Hudson jeden ze svých nejúžasnějších jarních outfitů. Díky zářivé paletě barev šatů, detailům střihu a decentní eleganci zbytku outfitu dokazuje, že i zářivý styl může být výrazný i sofistikovaný zároveň.