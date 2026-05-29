Tento outfit herečky Megan Stalterové rozděluje uživatele internetu.

Fabienne Ba.
@megsstalter / Instagram

Na udílení cen American Music Awards (AMAs 2026) se americká komička, herečka a zpěvačka Megan Stalter opět svým outfitem odchýlila od tradice červeného koberce. Její vzhled od té doby vyvolal na sociálních sítích velký rozruch.

„Vrchní díl“ vyrobený z vlasů

Na 52. ročníku udílení cen American Music Awards v Las Vegas se Megan Stalterová rozhodla pro „radikální“ vzhled. Místo večerních šatů se objevila nahoře bez, její velmi dlouhé černé vlasy sčesané dopředu zakrývaly její hruď a záda byla odhalená. Iluze byla chytře zorganizovaná: na detailních snímcích, když se jí vlasy pohnuly, bylo jasné, že má na sobě přehoz, což rozptýlilo představu úplné nahoty.

Pro zbytek svého vzhledu zvolila Megan Stalter džíny a černé boty s hranatou špičkou, velmi tenké, upravené obočí a dramatický oční make-up. Její účes od Claytona Hawkinse se stal ústředním bodem outfitu.

Komediální skeč s Paulem W. Downsem

Tento vzhled byl především vtip, který vymysleli oba dva. Megan Stalter doprovázel její přítel a herecký kolega z amerického komediálně-dramatického televizního seriálu „Hacks“, Paul W. Downs, který jí dodal finální detaily tím, že jí vlasy pročesal třpytivým kartáčem o koberec. Duo, které mělo za úkol předat cenu za nejlepší alternativní rockové album, se objevilo jako falešná punková kapela a cestou si dělalo legraci.

Oba měli na sobě paruky, sladěné džíny a jako poslední detail ozdobené přezky na opasku s obličeji toho druhého. Na otázku, jestli „cosplayují“, přísahali, že je to jejich „každodenní outfit“, přičemž Megan Stalterová v žertu poznamenala: „Koho napodobujeme? Dvě krásné modelky, které dělají hudbu?“

Pravidelný účastník „netradičního“ červeného koberce

Není to poprvé, co si Megan Stalterová zahrává s módními pravidly. V lednu se na udílení cen Critics' Choice Awards spojila s Paulem W. Downsem, aby znovu vytvořili virální oranžový look Kylie Jenner a Timothée Chalameta z premiéry filmu Marty Supreme. O několik měsíců dříve, na udílení cen Emmy 2025, také způsobila rozruch tím, že porušila dress code v džínách a tričku. To vše jsou vzdorovitá gesta proti módnímu průmyslu, která z Megan Stalterové udělala pravidelnou účast na nejdiskutovanějších ceremoniálech.

Outfit, který rozděluje názory

Na sociálních sítích mnoho fanoušků chválilo odvahu a humor dua, zahrnulo je obdivnými komentáři k jejímu účesu a dokonce vyzvalo ke společnému turné. Zatímco někteří to však vnímali jako „závan čerstvého vzduchu“ a „osvěžující dávku humoru“ uprostřed vážnosti červeného koberce, jiní to odsuzovali jako úmyslný pokus „vyvolat rozruch“. Megan Stalter, věrná své osobnosti, se zdá, že tuto polarizaci plně přijímá.

Faktem zůstává, že i přes reakce a debaty by ženské tělo nebo vzhled – stejně jako tělo či vzhled kohokoli jiného – neměly být předmětem souzení. Každý se obléká, jak chce, vyjadřuje se, jak uzná za vhodné, a předvádí se po svém.

Díky svému charakteristickému účesu a hravému žertování s Paulem W. Downsem dosáhla Megan Stalter svého cíle: dominovat konverzacím a i nadále stírat hranice mezi módou a komedií. Jedna věc je jistá: na každém červeném koberci přináší svou vlastní excentricitu – a kategoricky odmítá splynout s pozadím.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
