Elizabeth Hurleyová, oblečená v plážovém oblečení, oslavuje své 61. narozeniny s poselstvím plným optimismu.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Elizabeth Hurley nedávno oslavila své 61. narozeniny s úsměvem. Britská herečka a modelka si je připomněla na Instagramu, kde zveřejnila fotografii pořízenou u vody a k ní přidala rozhodně optimistický vzkaz. Byla to pro ni příležitost nabídnout milou životní lekci o plynutí času.

Zpráva plná optimismu

„Všechno nejlepší k narozeninám!“ napsala Elizabeth Hurleyová pod svůj příspěvek. Přiznala se, že se dlouho obávala, že „život bude s věkem méně vzrušující“ – než si uvědomila opak. „Teď miluji svůj život,“ prohlásila a povzbudila všechny, aby drželi hlavu vztyčenou a nikdy se nevzdávali. Tento pozitivní výhled doprovodila srdečným poděkováním svým „úžasným přátelům a rodině“ a také fanouškům, které chválila za jejich loajalitu. „Tento rok byl už teď plný emocí a už se nemůžu dočkat, co bude dál,“ dodala.

Vzhled na břehu vody

Aby Elizabeth Hurley zachytila tento okamžik, zvolila fotografii v plážovém oblečení, pořízenou čelem k vodě a s pestrobarevným ručníkem v ruce. Známá pro svou nenucenost před kamerou a zářivý vzhled, opět potvrzuje svůj klid a sebevědomí ve věku, kdy plně přijímá, kým je. Vzhled dokonale odpovídá zářivému duchu jejího příspěvku.

Obklopena svými blízkými

Není divu, že zpráva v komentářích vyvolala vlnu náklonnosti. Mezi nejdojemnější patřil její 24letý syn Damian, který jí vyznal lásku. Herečka, která říká, že nachází štěstí ve svých blízkých, si také evidentně užívá „dokonalý románek“ s hudebníkem Billym Rayem Cyrusem, se kterým je ve vztahu od roku 2025. Pár dělí svůj čas mezi umělcovu farmu v Tennessee a hereččin venkovský dům v Anglii. Mezi zahradničením, hudbou a večery u ohně shrnuje jejich každodenní život jedním slovem: „štěstí“.

Poselství Elizabeth Hurleyové je mnohem víc než jen narozeninové blahopřání: je to silná výzva k tomu, abychom se v životě posouvali vpřed s optimismem a vděčností. Tím, že nám připomíná, že naše nejlepší léta nemusí být nutně za námi, předkládá inspirativní poselství, které jasně rezonovalo v její komunitě. Je to perfektní způsob, jak vstoupit do nového roku s důvěrou.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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