Jamie Lee Curtis v 67 letech přitahuje pozornost v elegantních černých šatech

Jamie Lee Curtis opět dokázala své mistrovství na červeném koberci, když zvolila jednoduché, ale lichotivé černé šaty. Na newyorské premiéře seriálu "Scarpetta" se americká herečka, producentka a režisérka objevila v trendy a výrazném outfitu, který okamžitě zaujal kamery.
Černé šaty, které jsou jednoduché a zároveň lichotivé
Jamie Lee Curtis měla na večer obléknuté černé šaty s přiléhavým střihem, které zdůrazňovaly její držení těla a sebevědomí. Volány v bocích zdůrazňovaly její siluetu, zatímco dlouhá sukně ve stylu mořské panny, prodloužená decentní vlečkou, dodávala šatům nádech klasické sofistikovanosti. S dlouhými rukávy šaty dosáhly dokonalé rovnováhy mezi hollywoodským leskem a nadčasovou elegancí.
Doplňky zvolené k podtržení jejího charismatu
Jamie Lee Curtis, které nikdy nechybělo sebevědomí, doplnila svůj outfit výrazným náhrdelníkem s přívěskem, náušnicemi, slunečními brýlemi a malým černým kloboukem přehozeným přes ramena. Na Instagramu se před premiérou vtipně nazvala „hlavní mrchou“, což byl odkaz na její otevřenou povahu a neomluvitelné přijetí svého věku a stylu. Na červeném koberci, ruku v ruce se svou kolegyní, australsko-americkou herečkou Nicole Kidman, vyzařovala kamarádství a přítomnost, které se vyrovnají těm z mladší generace.
Hvězda, která v 67 letech nově definuje eleganci
Ve filmu „Scarpetta“, který je k dispozici na Amazon Prime Video, hraje Nicole Kidman soudní lékařku Kay Scarpettovou, zatímco Jamie Lee Curtis ztvárňuje její sestru Dorothy Farinelliovou. Toho večera, na newyorské premiéře seriálu, to byla Jamie, která všem připomněla, že zralost může být synonymem pro odvážnost. V 67 letech dokazuje, že černá barva zdaleka není nudná, ale stává se stylovým prohlášením, když dokonale doplní postavu.
S těmito tvarujícími černými šaty a sebevědomým postojem Jamie Lee Curtis opět zpochybňuje stereotypy spojené s věkem na červeném koberci. Herečka kombinuje humor, sebevědomí a decentní eleganci a dokazuje, že i v 67 letech lze v černém bodyconu stále předvést jeden z nejvýraznějších outfitů sezóny.