„Stále krásná jako vždy“: v 55 letech tato herečka září na pláži po boku koně

Britská herečka a televizní moderátorka Amanda Holdenová i nadále boří konvence ve svých foceních. Čerstvě po oslavě narozenin sdílela na Instagramu sérii fotografií, na kterých pózuje po boku koně, aby zahájila Rok ohnivého koně.
Rok ohnivého koně
Amanda Holden nedávno sdílela na Instagramu příspěvek s nápadně tematickým motivem. V elegantním a symbolickém prostředí pózuje vedle svého koně v rozepnuté bílé košili odhalující trojúhelníkový top, černých kalhotách s vysokým pasem a gumových holínkách. Tento snímek oslavuje začátek Roku Ohnivého koně (17. února 2026 až 5. února 2027), což je vzácný lunární cyklus, který se vyskytuje pouze jednou za 60 let.
Toto období, tradičně spojované s vášní, rychlými proměnami a nelítostnou nezávislostí, slibuje energii a otřesy. „Připravte se na oslnivé změny,“ vzkázala svým sledujícím. Reakce se hrnuly: „Stále stejně krásná“, „Absolutní královna“, „Bond girl v 55 letech.“ Většina komentářů, daleko od kritiky, chválila její sebevědomí. Pro mnohé ztělesňuje generaci, která s věkem odmítá slábnout a naopak požaduje viditelnost a svobodu.
Amanda Holdenová tím, že přijala kódy Roku Ohnivého koně, znovu potvrzuje silnou vizi zralosti, kde se věk stává výhodou, nikoli omezením. Prosazuje svobodu tónu a image, která zpochybňuje očekávání a zároveň inspiruje generaci žen k oslavě jejich nekompromisního sebevědomí.