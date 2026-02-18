Search here...

„Stále krásná jako vždy“: v 55 letech tato herečka září na pláži po boku koně

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

Britská herečka a televizní moderátorka Amanda Holdenová i nadále boří konvence ve svých foceních. Čerstvě po oslavě narozenin sdílela na Instagramu sérii fotografií, na kterých pózuje po boku koně, aby zahájila Rok ohnivého koně.

Rok ohnivého koně

Amanda Holden nedávno sdílela na Instagramu příspěvek s nápadně tematickým motivem. V elegantním a symbolickém prostředí pózuje vedle svého koně v rozepnuté bílé košili odhalující trojúhelníkový top, černých kalhotách s vysokým pasem a gumových holínkách. Tento snímek oslavuje začátek Roku Ohnivého koně (17. února 2026 až 5. února 2027), což je vzácný lunární cyklus, který se vyskytuje pouze jednou za 60 let.

Toto období, tradičně spojované s vášní, rychlými proměnami a nelítostnou nezávislostí, slibuje energii a otřesy. „Připravte se na oslnivé změny,“ vzkázala svým sledujícím. Reakce se hrnuly: „Stále stejně krásná“, „Absolutní královna“, „Bond girl v 55 letech.“ Většina komentářů, daleko od kritiky, chválila její sebevědomí. Pro mnohé ztělesňuje generaci, která s věkem odmítá slábnout a naopak požaduje viditelnost a svobodu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Amanda Holden (@noholdenback)

Amanda Holdenová tím, že přijala kódy Roku Ohnivého koně, znovu potvrzuje silnou vizi zralosti, kde se věk stává výhodou, nikoli omezením. Prosazuje svobodu tónu a image, která zpochybňuje očekávání a zároveň inspiruje generaci žen k oslavě jejich nekompromisního sebevědomí.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
