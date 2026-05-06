Herečka Jessica Alba se ve svých 45 letech dělí o roztomilé fotografie z lodi.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny tak, jak žije – intenzivně a bez zábran. 3. května 2026 sdílela na Instagramu sérii fotografií z lodi u pobřeží Miami, které okamžitě zaujaly miliony jejích sledujících.
Den na moři u pobřeží Miami
Jessica Alba zveřejnila svůj instagramový příspěvek s popiskem „Joymaxxing“ (Joymaxxing), který zveřejnila několik dní po svých 45. narozeninách 28. dubna. Tento výraz – zkratka slov „joy“ (joy) a „maxxing“, což znamená maximalizovat radost – dokonale vystihuje energii snímků: žena si užívá slavnostní víkend na slunci, obklopená přáteli a partnerem, bez jakýchkoli zábran.
Jessica Alba sdílela tucet fotografií z lodi na vodách Miami, které ukazují den naprosté svobody: obří nafukovací skluzavka, jízda na vodním skútru, tanec na palubě a relaxace na plovoucí matraci pod floridským sluncem. Jasné, spontánní a radostné snímky, které vyzařovaly nakažlivou energii – přesně to, co od ní její fanoušci očekávali.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Danny Ramirez, diskrétní, ale všudypřítomný společník
Na výletě byl i její partner, herec Danny Ramirez. Je vidět po boku Jessicy Alby na několika fotografiích, včetně jedné obzvláště působivé, kde se na ni upřeně dívá, zatímco se usmívá do fotoaparátu. V sekci komentářů k příspěvku jednoduše odpověděl emoji s hořícím srdcem „❤️🔥“. Jessica Alba a Danny Ramirez spolu neoficiálně randí od července 2025.
"Zůstaňte blízko lidí, kteří vám přinášejí sluneční světlo."
Mezi popisky na svých Instagram Stories, které doprovázely příspěvek, Jessica Alba také uvedla: „Zůstaňte blízko lidí, kteří se cítí jako sluníčko.“ Tato věta vypovídá hodně o jejím smýšlení, když vstupuje do nového roku – jen pár dní poté, co v den svých narozenin napsala: „Vstupuji do tohoto nového roku s větší grácií, větší radostí, větší vděčností a hlubší láskou k lidem, kteří dělají můj život takovým, jaký je.“
Skluzavka na lodi, legenda jedním slovem: Jessica Alba shrnula svůj narozeninový víkend stručnou, ale výmluvnou frází - vyzařuje, plně si vědoma své brilance.