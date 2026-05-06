Ve vodě okouzlujícím prostředím okouzluje modelka Candice Swanepoel.

„Setkala jsem se s Měsícem z druhé strany“ – s tímto poetickým popiskem zveřejnila modelka Candice Swanepoel, známá jako „anděl“ Victoria's Secret, své nejnovější fotografie na Instagramu. Ve vodě, zalitá světlem, vytvořila jeden ze svých momentálně nejzajímavějších příspěvků.
Legenda, která určuje směr
Příspěvek Candice Swanepoel s popiskem „Setkala jsem se s Měsícem z druhé strany“ rychle získal přes 120 000 lajků. Popisek, tajemný i zářivý zároveň, dokonale vystihuje atmosféru snímků – směs vody, slunce a ticha. Fanoušci zaplavili sekci komentářů, aby se podělili o svůj obdiv, s reakcemi jednoduchými a jednomyslnými: „Velkolepé“, „Zlatá bohyně“.
Elegantní černý plážový outfit v tyrkysové vodě
Pro toto focení měla Candice Swanepoel na sobě jednoduchý černý plážový outfit s tenkými ramínky, který nechal vyniknout přírodní prostředí – průzračnou, zářivou vodu, která modelku obklopovala jako klenot. Její lehce vlhké vlasy, přirozeně uhlazené vodou, zlatavá pleť a minimální make-up dotvářely snímek, který se zdál být pořízen spíše spontánně než pečlivě zorganizovaný.
Dvojí cíl: jeho značka a spolupráce
Příspěvek měl i propagační rozměr: Candice Swanepoel představila jak svou vlastní značku plážového oblečení Tropic of C, tak i spolupráci s luxusním prodejcem sportovního oblečení Alo. Byl to přirozený způsob, jak integrovat komerční přístup do obsahu, který vyzařuje autenticitu – jednu z největších silných stránek modelky na sociálních sítích již několik let.
Přítomnost na sociálních sítích stejně silná jako kampaň
Candice Swanepoel má na Instagramu přes 18 milionů sledujících a nadále má značný vliv na trendy v oblasti plážového světa. Její příspěvky – často pořízené v nádherném přírodním prostředí, vždy s nonšalantním nádechem – neustále vyvolávají výrazné reakce. Tento příspěvek není výjimkou: během několika hodin se stal jedním z jejích nejsdílenějších snímků jara 2026.
Poetický popisek, tyrkysová voda a elegantní černý outfit – Candice Swanepoel nepotřebovala mnoho k vytvoření podmanivého momentu. Ve skutečnosti právě s minimálním úsilím dosáhne největšího dopadu na uživatele internetu.