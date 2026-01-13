V 58 letech se Pamela Anderson vrací ke svým ikonickým blond vlasům.

Pamela Anderson začíná rok 2026 návratem ke svým kořenům – doslova i obrazně. Po několika měsících nošení měděných vlasů se kanadská ikona vrátila ke své legendární blond, té, která definovala éru od Pobřežní hlídky. Znovu dokazuje, že elegance a sebevědomí jsou nadčasové.
Velký comeback ikonické blondýnky
Pamela Anderson na Instagramu zveřejnila sérii fotografií ve stylu Polaroid, kde zářivě vypadá se svými novými platinovými vlasy. Na těchto snímcích si hraje se svými výrazy a zdůrazňuje odstíny pastelové růžové, a zároveň ukazuje svůj jedinečný pohled, který ji proslavil.
Její fanoušci a blízcí reagovali rychle: její syn Brandon láskyplně okomentoval „Máma je zpět!“ , zatímco mnoho obdivovatelů ji oslavovalo jako „nejkrásnější ženu na světě“. Herečka sama svůj příspěvek doprovodila jednoduchým „Ahoj znovu“ – čímž naznačila svůj návrat ke svému typickému vzhledu.
Nový rok, nová energie
Tento návrat k blond barvě se shoduje s obdobím velké aktivity v její kariéře. Herečka v současné době natáčí film „Láska není odpověď“ v režii Michaela Cery. Pro tuto roli zvolila rudý účes inspirovaný ikonami, jako jsou Shirley MacLaine a Romy Schneider – důkaz toho, že se prostřednictvím barvy vlasů neustále mění, stejně jako to dělá na plátně.
Péče o platinovou blond
Pamela Anderson, která se stala ambasadorkou značky Biolage, se podělila o své tipy, jak si udržet zářivě blond vlasy. Zmínila zejména Hydra Source Daily Leave-In Tonic, který považuje za ideální pro hydrataci a ochranu odbarvených vlasů. „Využívám veškerou hydrataci, kterou můžu dostat,“ zavtipkovala ve videu zveřejněném na Instagramu.
Návratem ke svým ikonickým blond vlasům nám Pamela Anderson připomíná, že krása je v první řadě otázkou přístupu. Návrat k platinové blond barvě zdaleka neznamená jen pouhou estetickou transformaci, ale symbolizuje osobní a umělecké znovuzrození. Vždy přirozená, zářivá a svobodná, znovu dokazuje, že charisma nepotřebuje žádné umělé ozdoby.