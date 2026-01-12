Amal Clooneyová na Zlatých glóbech zaujala v dechberoucích červených šatech.

Search here...

Fabienne Ba.
Pro svůj velkolepý návrat na Zlaté glóby, 10 let po svém posledním vystoupení, proměnila Amal Clooney červený koberec ve skutečnou filmovou kulisu. Na podporu George Clooneyho, nominovaného za roli ve filmu "Jay Kelly", právnička způsobila senzaci ve velkolepých červených šatech, které byly jasnou poctou vintage haute couture.

Ohnivě červené šaty od Balmainu

Pro toto 83. vydání vyměnila Amal Clooney decentní eleganci svých černých pouzdrových šatů Dior z roku 2015 za zářivou šarlatově červenou. Její šaty, inspirované kouskem z haute couture kolekce Balmain podzim/zima 1957-1958, byly pro tuto příležitost ušity na míru s dokonale provedeným retro nádechem. Nařasený, přiléhavý střih zdůrazňoval její postavu, zatímco strukturovaný výstřih ve tvaru srdce zdůrazňoval její okouzlující půvab. Dlouhá, splývavá sukně zakončená splývavým lemem dodávala pohyb každému kroku a připomínala zlatý věk hollywoodských hereček 50. let.

Doplňky navržené jako filmové šperky

Amal, věrná svému citu pro detail, doplnila tento červeno-červený look sladěnými náušnicemi Jimmy Choo a vytvořila tak šarlatový sloup. Diamantové náušnice Cartier v kombinaci s odpovídajícím náramkem dodaly šaty ten správný nádech třpytu, aniž by zastínily celou outfit.

Co se týče krásy, byl vzhled záměrně nadčasový: dokonale upravené volné vlasy, zářivá pleť a decentně definované rty. Ideální rovnováha mezi sofistikovaností a moderností, která šatům umožnila vyprávět příběh.

Amal Clooney, královna nezapomenutelných červených koberců

Ačkoli se Amal Clooneyová na červeném koberci objevuje jen zřídka, každé její vystoupení se stává módním momentem. Například v Benátkách už zaujala fuchsiově růžovými šaty s vlečkou, poté splývavou máslově žlutou kreací od Versace a nedávno se objevila v nařasených čokoládových šatech a třpytivě růžové siluetě od Tamary Ralph ve stylu starého Hollywoodu.

Zlaté glóby z roku 2026 doplňují tuto galerii ikonických outfitů: v červených šatech od Balmainu Amal Clooney potvrzuje svůj status moderní múzy, schopné kombinovat eleganci právničky, auru hvězdy a otevřenou lásku k velkolepé módě.

Brilantní reinterpretací odkazu haute couture 50. let Amal Clooney opět dokázala, že móda je pro ni skutečným jazykem. Její přítomnost na Zlatých glóbech 2026 není jen otázkou vystoupení, je to projev nadčasové elegance.

