Tato francouzská influencerka oživuje ikonický vzhled z televizního seriálu z 90. let.

Fabienne Ba.
Okamžitě rozpoznatelná silueta, výrazné potisky a okamžitě identifikovatelný odkaz na popkulturu. Lena Mahfouf, lépe známá jako Lena Situations, nedávno oživila kolektivní paměť návratem k ikonickému outfitu z televizního seriálu z 90. let.

Pocta kultovní klasické sérii

Lena Mahfouf sdílela na Instagramu video, které se rychle stalo virálním. Objevuje se v něm v outfitu, který jasně připomíná estetiku ikonického seriálu „Chůva“, který se vysílal od roku 1993 a stal se významným symbolem popkultury. Narážka je okamžitá pro diváky, kteří znají postavu Fran Fine, proslulé svými výraznými siluetami, zvířecími potisky a pečlivě sladěnými outfity. Během několika sekund video vyvolalo četné komentáře, které zdůrazňovaly podobnost.

Pro tento výstup měla Lena Mahfouf na sobě leopardí kostým se sukní, který se skládal z přiléhavé bundy s hlubokým výstřihem, zkrášlené kožešinovými detaily. Střih, vzor a volba materiálů přímo připomínají dress code, který seriál zpopularizoval v 90. letech. Účes doplňuje odkaz: uhlazené hnědé vlasy stažené vpředu a držené černou čelenkou, což je styl, který často nosí hlavní postava seriálu.

Když popkultura 90. let inspiruje generaci Z

Televizní seriály z 90. let zažívají již několik let oživení popularity u mladšího publika. Streamovací platformy, sociální média a svět módy k tomuto znovuobjevení přispívají a transformují určité siluety ve zdroje současné inspirace. Lena Mahfouf se tímto lookem stává součástí tohoto trendu: nejenže přesně reprodukuje outfit, ale spíše reinterpretuje jeho kódy v současném kontextu Fashion Weeku a sociálních médií.

Reference již byla nárokována

Tato inspirace není nová. V rozhovoru pro Vogue z roku 2021 Lena Mahfouf již tento seriál zmínila jako jeden z kulturních a stylistických vlivů, které na ni vtiskly. Vysvětlila, že styl postavy zůstal v průběhu let relevantní, zejména díky své svobodě a nekompromisní povaze. Její publikace tuto souvislost potvrzuje: vzhled se stává způsobem, jak vyjádřit obdiv k fiktivní postavě a zároveň ji zasadit do současné módní estetiky.

Okamžitá reakce na sociálních sítích

V popisku svého příspěvku influencerka četněkrát přímo odkazovala na svět seriálu, zejména zmínila Maxwella Sheffielda, další ikonickou postavu. Tento narativní přístup posílil zapojení její komunity, kterou tvořili jak módní fanoušci, tak i diváci, kteří seriál znají. Reakce ilustrují opakující se jev: když je ikonický vzhled přesně zreprodukován, překračuje rámec jednoduchého oblečení a stává se sdíleným kulturním artefaktem.

Návratem k ikonickému outfitu z televizního seriálu z 90. let Lena Mahfouf ukazuje, jak móda a popkultura napříč generacemi interagují. Toto vystoupení ilustruje schopnost televizních odkazů překonat čas a najít novou rezonanci, pokud jsou interpretovány soudržně a věrně svému původnímu duchu.

