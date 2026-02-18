Search here...

„Není jí zima?“: V Paříži tato zpěvačka volí odvážný outfit

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

Zpěvák Tate McRae se nedávno v Paříži předvedl v outfitu, který na sociálních sítích způsobil senzaci. Minišortky, punčocháče a strukturované sako: outfit, který vyvolal smíšené reakce, od obdivu až po otázky ohledně chladného zimního počasí.

Romantický pařížský styl

Kanadská zpěvačka, skladatelka, tanečnice a herečka Tate McRae sdílela na Instagramu fotku zachycující její romantický valentýnský výlet do francouzské metropole. Na fotografiích pózuje v černých mini kraťasech s punčocháčmi, přiléhavém černém saku a vysokých kozačkách, to vše doplněné červenou růží pro tuto příležitost. Tato směs pařížské elegance a odvážnosti si pohrává s kontrasty: strukturovanou sofistikovaností a hravým duchem.

Nadšené reakce navzdory zimnímu chladu

Příspěvek si rychle získal tisíce lajků a pochvalných komentářů typu „Paříž ti sluší“ a „Jsi tak krásná“. V souladu s tradicí nošení kratších outfitů v zimě se však uživatelé internetu nemohli ubránit otázce: „Není jí zima?“ nebo podobným komentářům, které zdůrazňovaly vystavení chladným únorovým teplotám v Paříži. Paradoxně tyto poznámky celkové nadšení nijak neutlumily: fanoušci si tuto kombinaci zamilovali a dokázali, že odvážnost se v módě vždycky vyplácí.

Tate McRaeův kolotoč umocňuje atmosféru selfie v zrcadle v teple červeně laděné ložnici, detailním záběrem jejích nohou v autě a útulnými momentkami pařížských kaváren. Tyto snímky zachycují „uvolněnou atmosféru“ a posilují obraz umělkyně, která zvládla umění lifestylové inscenace.

Tento vzhled je v konečném důsledku v souladu s módními volbami Tate McRae, které vynikají v propojení trendů streetwear s evropskou elegancí. V Paříži, typickém módním centru, jeho „valentýnský vzhled“ opět potvrzuje, že odvážnost vítězí nad obavami o klima a proměňuje otázky ohledně chladu v skryté komplimenty.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Demi Moore v 63 letech volí eleganci v černých krajkových šatech
„Stále krásná jako vždy“: v 55 letech tato herečka září na pláži po boku koně

