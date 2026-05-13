Eva Longoria v 51 letech oslavuje mateřství novými fotografiemi svého syna.

U příležitosti Dne matek, který se ve Spojených státech slaví 10. května, zveřejnila Eva Longoria na Instagramu obzvláště dojemný spot. Americká herečka, režisérka a producentka, která si obvykle velmi potrpí na rodinný život, sdílela sérii fotografií se svým synem Santiagem, kterému přezdívají Santi. Vzácný okamžik něhy pro někoho, kdo považuje mateřství za „svou největší roli“.
Zpráva plná emocí
V popisku svého příspěvku Eva Longoria vzkázala jednoduše a univerzálně: „Šťastný Den matek. Mateřství je mou nejoblíbenější rolí a posílám veškerou svou lásku všem, kteří tuto roli přijímají, ať už má jakoukoli podobu.“ Toto prohlášení rezonovalo zejména s miliony jejích sledujících a rozšířilo poselství na všechny ženy, které mateřství tak či onak prožívají.
Příspěvek okamžitě vyvolal vlnu pozitivních reakcí. Těmito slovy herečka potvrzuje, jaký význam této roli přikládá, a považuje ji za prvořadou oproti všem svým dalším profesním úspěchům.
Obrazy prodchnuté něhou
Karusel, který zveřejnila Eva Longoria, propojuje několik momentů spojení se svým synem. Zahrnuje scénu na lodi za slunečného dne a také moment zachycený na filmovém place, kde herečka drží Santiho v náručí a zároveň režíruje svůj štáb. Tyto jednoduché a upřímné snímky odrážejí záměrnou rovnováhu mezi profesním a rodinným životem. Toto občasné sdílení v symbolický den nabývá pro její sledující zvláštního významu.
Tato publikace navazuje na silný postoj Evy Longoriové: postoj matky, která se své role plně chopí. Neustále se věnuje řadě projektů a zároveň si buduje rodinný život chráněný před mediálním šílenstvím. Zdůrazněním, že mateřství může mít „různé podoby“, se Eva Longoria obrací také na všechny, kteří se v tento den někdy cítí neviditelní – adoptivní matky, nevlastní matky, ženy toužící po dítěti nebo mateřské postavy obecně.
Prostřednictvím tohoto kolotoče obrazů nabízí Eva Longoria dojemný moment svého života matky. Bez přeexponování či inscenace nám připomíná, jak důležitost této roli přikládá. Tento vzácný pohled do jejího života v odvětví, které často odděluje kariéru od soukromého života, potvrzuje ústřední místo, které mateřství zaujímá ve světě Evy Longorie.