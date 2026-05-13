Kelly Rutherfordová v 57 letech rozpoutala na internetu rozruch svými flitrovanými šaty.

Americká herečka Kelly Rutherfordová zdobila červený koberec 79. ročníku filmového festivalu v Cannes 12. května 2026. Známá pro svou roli v úspěšném seriálu "Gossip Girl", si pro zahajovací ceremoniál a promítání francouzského filmu "La Vénus Electrique" (Elektrická Venuše) zvolila černé flitrované šaty od Giorgia Armaniho. Její vzhled okamžitě strhl pozornost a vyvolal četné reakce na sociálních sítích.
Nadčasová elegance s černými flitrovanými šaty
Pro svůj první večer v Cannes zvolila Kelly Rutherford dlouhé černé šaty celé vyšívané flitry. Sofistikovaný kousek, který dokonale zapadá do velkolepé tradice červeného koberce v Cannes, kde je černá elegance sázkou na jistotu. Splývavý střih šatů a jejich pečlivě vytvořený třpyt ladil světlo s každým pohybem.
Co se týče účesu, herečka zvolila strukturovaný nízký drdol, který zdůraznil její obličej a kvalitu haute couture práce. Její líčení, decentní, ale elegantní, zahrnovalo zářivou pleť, decentní oční linky a béžové rty – klasickou volbu, která umožnila šatům a šperkům dostat se do centra pozornosti.
Třpytivé šperky
Doplňky, pečlivě vybrané do nejmenšího detailu, dotvářely vzhled s pozoruhodnou eleganci. Kelly Rutherford měla na sobě obzvláště efektní diamantový náhrdelník osázený světle modrými kameny, který byl jedním z vrcholů jejího vzhledu. Zvolila také decentní diamantové náušnice, dokonale sladěné s náhrdelníkem.
Na nohou měla černé lodičky se špičatou špičkou, které zdůrazňovaly čisté linie outfitu. Herečka již v roce 2024 časopisu ELLE sdělila, že jejími módními ikonami jsou Grace Kelly a Catherine Deneuve a že miluje „nadčasový styl, jednoduše klasický a krásný“. Toto prohlášení v tomto světle nabývá svého plného významu.
Smíšené reakce na sociálních sítích
Zatímco většina uživatelů internetu chválila eleganci a odvážnost Kelly Rutherfordové, několik hlasů také kritizovalo její výběr oblečení „kvůli jejímu věku“. Tyto komentáře zaměřené na věk odhalují více o přetrvávajících předsudcích vůči ženám nad 50 let než o samotném vzhledu. Připomeňme si, že tělo a vzhled ženy – stejně jako kohokoli jiného – nejsou předmětem debaty. Každý by se měl mít možnost oblékat, jak chce, aniž by se musel podřizovat diktátu založenému na věku, pohlaví nebo názorech ostatních.
Stručně řečeno, Kelly Rutherfordová svým vzhledem připomíná často zapomínanou pravdu: svoboda v oblékání nezná věk. Sebevědomou chůzí po červeném koberci v Cannes se připojuje k této nové vlně žen, které se po dosažení určitého věku odmítají uchýlit do zapomnění. Každá žena si může v jakékoli fázi svého života svobodně oblékat, co se jí líbí.