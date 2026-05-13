Na filmovém festivalu v Cannes nezůstaly brýle Michelle Rodriguezové bez povšimnutí.

Herečka, scenáristka a filmová producentka Michelle Rodriguezová přijela do Cannes oslavit 25. výročí filmu „Rychle a zběsile“ – ale zjevně cestou nechtěla, aby si jí někdo všiml. Její zimní sportovní sluneční brýle, které zakrývaly celý obličej, neměly požadovaný efekt...
Historické výročí na Croisette
Dne 13. května 2026 se v Grand Auditorium Lumière v Palais des Festivals konala speciální půlnoční projekce prvního filmu „Rychle a zběsile“ u příležitosti 25. výročí této série. Pro filmový festival v Cannes se jednalo o vzácnou událost, která otevřela své brány jednomu z nejvýdělečnějších akčních trháků v historii kinematografie. Vedle amerického herce, filmového producenta a režiséra Vina Diesela, americké herečky Jordany Brewster a amerického producenta Neala H. Moritze se na památku svého otce zúčastnila i Meadow Walker – dcera herce Paula Walkera, který zemřel v roce 2013.
Michelle Rodriguezová není v Cannes žádným nováčkem – loni tam byla jako čestný host na galavečeru AmfAR v Hôtel du Cap. Tentokrát se procházela po Croisette jako zakládající členka franšízy, která se stala hollywoodskou institucí – zpočátku s pevným úmyslem udržet ji v tajnosti.
Nejneočekávanější příjezd na Croisette
Ze všech hvězd, které se na Croisette očekávaly, byla Michelle Rodriguez tou, která všechny nejvíce překvapila – ne svými večerními šaty, ale svým příchodem. Snažila se zůstat inkognito tím, že si nasadila sluneční brýle s celoobličejovým krytem ve stylu připomínajícím zimní sporty. Kamery se samozřejmě zaměřily na tuto maskovanou postavu, což ji nakonec učinilo ještě rozpoznatelnější než pouhou procházkou po Croisette.
25 let franšízy, 7 miliard dolarů v kinech
Film „Rychle a zběsile“, který měl premiéru 22. června 2001, je jednou z nejlukrativnějších akčních sérií v historii filmu s celosvětovými tržbami v pokladnách přesahujícími 7 miliard dolarů v 11 filmech. Podle organizátorů filmového festivalu v Cannes měla půlnoční projekce „uctít trvalý dopad filmu na populární kulturu a filmovou historii“. Tento dopad Michelle Rodriguez ztělesňuje od začátku – její postava Letty je jednou z mála, které se objevily v celé sáze.
Sluneční brýle s celoobličejovým krytem, Croisette, fotografové – Michelle Rodriguezův pokus o diskrétnost tak zůstane jedním z nejzábavnějších momentů 79. ročníku. Letty sice ve filmu uhání rychlostí 200 km/h – ale na Croisette je nemožné uniknout objektivům.