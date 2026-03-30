Angelina Jolie se výrazně objevila v zavinovacích šatech.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie nedávno na akci Toma Forda v Šanghaji strhla pozornost. Věrná svému sofistikovanému stylu se kambodžsko-americká herečka, režisérka, scenáristka, producentka, spisovatelka a ambasadorka dobré vůle objevila v bílých saténových zavinovacích šatech, které vytvořily elegantní a uhlazenou siluetu.

Elegantní silueta na akci Toma Forda v Šanghaji

Outfit se vyznačoval splývavým střihem a hlubokým výstřihem do V, charakteristickým pro zavinovací šaty, oděv proslulý svou schopností lichotit postavě a zároveň si zachovat nadčasový vzhled. Soubor ztělesňoval minimalistickou estetiku, stylistický charakteristický rys často spojovaný s Angelinou Jolie při jejích veřejných vystoupeních.

Výrazný kontrast vytvořený intenzivní červenou rtěnkou

Zatímco bílé šaty přirozeně přitahovaly pozornost, byl to také výběr líčení, který přispěl k tomu, že tento vzhled byl obzvláště pozoruhodný. Angelina Jolie zvolila zářivě červenou rtěnku, která vytvořila výrazný kontrast s jednoduchostí jejího outfitu. Zbytek jejího líčení zůstal záměrně nenápadný, s lehce tvarovanou pletí, neutrálními odstíny na očích a trochou černé oční linky.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem @angiej1975

Probíhající spolupráce

Angelina Jolie udržuje profesionální vztah s Tomem Fordem od roku 2024, kdy byla oznámena jako první ambasadorka krásy této značky. Její účast na této akci v Šanghaji je pokračováním této spolupráce, která propaguje vizi krásy zaměřené na eleganci a modernitu. Její účast se také shoduje se Šanghajským týdnem módy, významnou událostí v módním průmyslu, která sdružuje návrháře, celebrity a profesionály z oboru.

Těmito bílými zavinovacími šaty v kombinaci s minimalistickým líčením Angelina Jolie opět potvrzuje svůj smysl pro eleganci. Kombinací jednoduchých linií s odvážnými estetickými volbami herečka nabízí moderní interpretaci, která ilustruje neustálý vývoj stylových kódů na červeném koberci.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Nicole Scherzinger si ve svých 47 letech troufá nosit na červeném koberci černou kůži

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nicole Scherzinger si ve svých 47 letech troufá nosit na červeném koberci černou kůži

Americká zpěvačka havajského původu Nicole Scherzinger na udílení cen iHeartRadio Music Awards 2026 strhla pozornost svým výrazným vystoupením...

Vanessa Hudgens se podělila o realitu poporodní fáze, kdy jí vypadaly vlasy.

Americká herečka a zpěvačka Vanessa Hudgens se nedávno podělila o upřímný pohled na své poporodní zážitky a zabývala...

V plážovém oblečení ve svých 47 letech určuje hvězdnou barvu pro léto 2026.

S blížícím se létem se jistě objeví i vystoupení, která za sebou přitahují pozornost. Britská modelka, zpěvačka, klavíristka...

Anne Hathaway údajně vyjádřila obavy ohledně standardů v módě, když čelila modelkám, které byly považovány za „příliš hubené“.

Během natáčení netrpělivě očekávaného filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ údajně Anne Hathawayová vyjádřila své obavy ohledně zastoupení určitých...

Madison Beer v „odvážném“ outfitu rozděluje uživatele internetu na selfie.

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer nedávno způsobila na Instagramu rozruch poté, co zveřejnila selfie v zrcadle....

Poté, co litovala nadměrného zvětšení rtů, povzbuzuje lidi, aby upřednostňovali přirozený vzhled.

Americká influencerka Hallie Batchelderová se dnes podělila o varování ohledně kosmetického zvětšení rtů. Na TikToku vysvětlila, že absolvovala...