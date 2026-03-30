Angelina Jolie se výrazně objevila v zavinovacích šatech.

Angelina Jolie nedávno na akci Toma Forda v Šanghaji strhla pozornost. Věrná svému sofistikovanému stylu se kambodžsko-americká herečka, režisérka, scenáristka, producentka, spisovatelka a ambasadorka dobré vůle objevila v bílých saténových zavinovacích šatech, které vytvořily elegantní a uhlazenou siluetu.
Elegantní silueta na akci Toma Forda v Šanghaji
Outfit se vyznačoval splývavým střihem a hlubokým výstřihem do V, charakteristickým pro zavinovací šaty, oděv proslulý svou schopností lichotit postavě a zároveň si zachovat nadčasový vzhled. Soubor ztělesňoval minimalistickou estetiku, stylistický charakteristický rys často spojovaný s Angelinou Jolie při jejích veřejných vystoupeních.
Výrazný kontrast vytvořený intenzivní červenou rtěnkou
Zatímco bílé šaty přirozeně přitahovaly pozornost, byl to také výběr líčení, který přispěl k tomu, že tento vzhled byl obzvláště pozoruhodný. Angelina Jolie zvolila zářivě červenou rtěnku, která vytvořila výrazný kontrast s jednoduchostí jejího outfitu. Zbytek jejího líčení zůstal záměrně nenápadný, s lehce tvarovanou pletí, neutrálními odstíny na očích a trochou černé oční linky.
Probíhající spolupráce
Angelina Jolie udržuje profesionální vztah s Tomem Fordem od roku 2024, kdy byla oznámena jako první ambasadorka krásy této značky. Její účast na této akci v Šanghaji je pokračováním této spolupráce, která propaguje vizi krásy zaměřené na eleganci a modernitu. Její účast se také shoduje se Šanghajským týdnem módy, významnou událostí v módním průmyslu, která sdružuje návrháře, celebrity a profesionály z oboru.
Těmito bílými zavinovacími šaty v kombinaci s minimalistickým líčením Angelina Jolie opět potvrzuje svůj smysl pro eleganci. Kombinací jednoduchých linií s odvážnými estetickými volbami herečka nabízí moderní interpretaci, která ilustruje neustálý vývoj stylových kódů na červeném koberci.