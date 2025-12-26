Search here...

Drew Barrymore září bez make-upu: silné poselství o právu na svobodné stárnutí

Soraya
@drewbarrymore/Instagram

Žádný make-up, žádné filtry, žádná umělost. V několika sekundách videa zveřejněného na Instagramu Drew Barrymore sdělila jednoduché, ale zásadní poselství: stárnutí není vada, kterou je třeba skrývat, ale privilegium, které je třeba oslavovat. Herečka, která vyrostla v záři reflektorů, nadále dokazuje, že je možné ztělesňovat Hollywood a zároveň prosazovat autenticitu.

Vzácné gesto v prostředí „dokonalosti“.

V odvětví posedlém vzhledem a „věčným mládím“ vyniká postoj Drew Barrymore jako výjimka. Tím, že se ukazuje s odhalenou tváří a klidným pohledem, prosazuje své právo mít vrásky, tmavé kruhy pod očima nebo přirozenou pleť – aniž by se za to omlouvala. V padesáti letech herečka bojuje za realismus proti iluzi a jemně odolává neustálému tlaku „zůstat mladá“. „Stárnutí je privilegium, které nikdy nebudu brát jako samozřejmost,“ napsala v popisku svého příspěvku. Věta, která shrnuje celou filozofii: filozofii „dobrého stárnutí“, soucitnějšího přístupu k plynutí času.

„Dobře stárnoucí“, klidná vize krásy

Tento přístup, který v průběhu let již několikrát prosazovala v rozhovorech, se staví do opozice proti kultu stárnutí. Herečka raději hovoří o přijetí a vděčnosti, než aby bojovala s nevyhnutelným. Ve společnosti, kde se i ta nejmenší vráska často stává předmětem pozornosti, její postoj vyniká svou upřímností. Podle americké psycholožky Renee Engelnové, autorky knihy „Beauty Sick“, tento typ diskurzu pomáhá dekonstruovat strach ze stárnutí vyvolaný médii a obnovit pozitivní obraz ženského těla ve všech věkových kategoriích.

Silná reakce veřejnosti

Reakce na její příspěvek byly jednomyslné: vděčnost, úleva, obdiv. Tisíce žen chválily jednoduchost Drew Barrymore. Mnohé z nich napsaly, že se v tomto obrazu sebevědomé a přirozené krásy konečně spatřily. Tento jev zdůrazňuje rostoucí odmítání „filtrové kultury“ a touhu po větší autenticitě, uvádí analýza zveřejněná letos na podzim deníkem The Guardian. Dokonce i v Hollywoodu, který je dlouho baštou estetického perfekcionismu, některé osobnosti – včetně americké herečky Cameron Diaz a americké herečky a modelky Andie MacDowell – následují tento příklad.

Symbol nově nabyté svobody

Za gestem Drew Barrymore se skrývá více než jen estetická volba: akt nezávislosti a přijetí. Ukázat se bez make-upu znamená znovu získat kontrolu nad svým image tváří v tvář společenskému tlaku. A je to připomínka celé generaci, že krása nezná věková omezení. Svou přirozeností se Drew Barrymore nesnaží zavděčit – je inspirativní.

Tím, že se Drew Barrymore objevuje bez make-upu a filtrů, nejenže vytváří upřímný obraz sebe sama, ale také otevírá prostor pro nadechnutí v mediální krajině prosáklé nerealistickými standardy. Její poselství rezonuje jako kolektivní výzva k uvolnění tlaku, ke smíření způsobu, jakým vnímáme sami sebe, s plynutím času.

Soraya
Soraya
S vášní pro autentické chutě a kulinářské objevy cestuji po světě a hledám gastronomické skvosty, o které se s vámi mohu podělit. Jako opravdový gurmán pevně věřím, že každé jídlo má svůj příběh.
Eva Longoria překvapuje svátečním lookem inspirovaným rokem 21. století

