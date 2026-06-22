Modelka Gisele Bündchen sdílí něžný okamžik se svým manželem na pláži

Julia P.
@gisele / Instagram

U příležitosti Dne otců (neděle 21. června) Gisele Bündchen nabídla svým fanouškům vzácný pohled do svého rodinného života. Brazilská supermodelka zveřejnila na Instagramu sérii něžných fotografií pořízených na pláži po boku svého manžela Joaquima Valenteho a jejich malého syna, doplněných dojemným vzkazem.

Dojemná pocta jejímu manželovi

Ve svém příspěvku Gisele Bündchen vzdala srdečnou poctu svému manželovi, instruktorovi brazilského jiu-jitsu. „Děkuji vám za to, že jdete příkladem a za hodnoty, které ztělesňujete: lásku, pokoru, integritu, disciplínu, laskavost a důslednost. Jste neuvěřitelným vzorem. Jsme vám všichni velmi vděční a máme vás moc rádi,“ napsala. Gisele Bündchen vzpomněla i na svého vlastního otce a poděkovala mu za jeho „bezpodmínečnou lásku a podporu“.

Chvíle spojení na pláži

Fotografie samotné vyzařují něhu. Na jedné z nich pár pózuje na písku s duhou v pozadí, zatímco Gisele Bündchen drží své dítě v modrém nosítku. Aby ochránila soukromí svého syna, pečlivě skryla jeho tvář. Další snímky ukazují Joaquima Valenteho, milujícího a něžného, jak s dítětem sdílí vzácné chvíle – a už je v miniatuře seznamován s rodinnou vášní pro jiu-jitsu.

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Příspěvek sdílený uživatelem Gisele Bündchen (@gisele)

Smíšená a jednotná rodina

V celé sérii fotografií Gisele Bündchen také zdůraznila pouto mezi svým manželem a svými dvěma nejstaršími dětmi, šestnáctiletým Benjaminem a třináctiletou Vivian, které sdílí se svým bývalým manželem Tomem Bradym. Na některých fotografiích je patrný blízký vztah mezi Joaquimem Valentem a teenagery, což svědčí o evidentně sjednocené a spjaté rodině. Je to harmonie, kterou Gisele Bündchen ráda občas diskrétně sdílí. Ačkoli je jednou z nejslavnějších modelek světa, nyní si pěstuje klidnější život, daleko od shonu a ruchu přehlídkového mola.

Tímto něžným příspěvkem Gisele Bündchen oslavuje lásku a rodinu, daleko od záře reflektorů. Mezi upřímnými poctami a okamžiky sdílené intimity nabízí zářivý pohled na své současné štěstí. Není divu, že to jistě dojme její četné fanoušky.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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