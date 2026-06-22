480 000 perel a 25 000 peří: Svatební šaty Dua Lipy ukrývají impozantní množství práce

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa konečně odhalila své svatební šaty. Několik týdnů po svatbě s britským hercem Callumem Turnerem sdílela první snímky velkolepé kreace Chanel Haute Couture, jejíž výroba trvala několik let.
Tajná svatba na Sicílii
Právě na Sicílii v jižní Itálii oslavila Dua Lipa svatbu s britským hercem Callumem Turnerem. Před tímto italským obřadem si Dua Lipa a Callum Turner koncem května oficiálně vyměnili sliby při civilním obřadu u londýnského soudu. Sicilská oslava, slavnostnější a obklopená blízkými, rozšířila tyto počáteční administrativní závazky o emotivnější událost. Tento postupný přístup umožnil páru chránit si soukromí a zároveň oslavit tuto událost s rodinou a přáteli.
Dlouho očekávané odhalení na Instagramu
Dua Lipa sdílela první oficiální fotografie z italského obřadu na svém instagramovém účtu. Příspěvek s jednoduchým popiskem „Pan a paní“ ukazuje zpěvačku ruku v ruce se svým současným manželem v elegantním a zářivém prostředí. Tento oficiální příspěvek okamžitě vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích, zejména kvůli velkolepým šatům, které si Dua Lipa ten den vybrala na sebe.
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Kreace Chanel Haute Couture navržená Matthieu Blazy
Šaty, které měla Dua Lipa na sobě na sicilském obřadu, jsou výtvorem Chanel Haute Couture. Přesněji řečeno, jedná se o první svatební šaty haute couture, které navrhl Matthieu Blazy, nyní umělecký ředitel francouzského módního domu, pro přítelkyni Chanel. Jedná se o obzvláště symbolickou událost jak pro dům, tak pro francouzsko-belgickou návrhářku, která se tímto mimořádně ambiciózním projektem vyznamenala. Šaty vyžadovaly několik let práce v tvůrčím procesu, který trval déle než většina nejslavnějších šatů v nedávné historii couture.
Silueta s ramínky na zádech
Co se týče střihu, šaty se vyznačují siluetou halter s obzvláště výraznými otevřenými zády. Design je decentní a zároveň velkolepý, zdůrazňuje délku, splývavost látky a jemnost detailů spíše než přehnaně strukturovanou konstrukci. Tato rafinovaná elegance umožňuje výšivkám a ozdobám dostat se do centra pozornosti a vytvořit skutečné srdce oděvu. Tento přístup je typický pro současnou haute couture: upřednostňuje čistotu siluety, aby lépe vynikla vytříbená propracovanost ornamentů.
480 000 korálků vyšívaných výhradně ručně
Prvním dechberoucím detailem těchto šatů je korálková výšivka. Oděv je ozdoben 480 000 perlami, které jsou kompletně ručně vyšívány v Atelier Montex, jednom z prestižních řemeslných domů pracujících exkluzivně pro Chanel. Toto fenomenální množství perel, vrstvených po celém oděvu, dodává šatům ve světle jedinečný lesk. Taková práce vyžaduje vzácnou odbornost a mimořádnou trpělivost a ilustruje skutečně řemeslnou povahu haute couture. Tento přístup je světem na hony vzdáleným masové výrobě a zdůrazňuje to, co odlišuje tuto úroveň tvorby od zbytku módního průmyslu.
Lemarié podepsalo 25 000 peříček
Dalším technickým skvostem šatů je jejich peří. Po celém oděvu, včetně vlečky, bylo individuálně osazeno 25 000 jemných peří od Lemarié, dalšího prestižního ateliéru pracujícího pro Chanel. Toto množství peří dodává šatům charakteristický pohyb a lehkost a proměňuje každý krok nevěsty v úchvatný vizuální moment. Značka Lemarié, založená v roce 1880 a v roce 1996 převzatá společností Chanel, je celosvětově proslulá svou odborností v peříčkách. Tuto vzácnou dovednost nyní zachovávají módní domy, které zajišťují její předávání.
1 155 hodin vyšívání v Lesage
K této práci se přidává příspěvek Maison Lesage, dalšího předního jména v oboru, které věnovalo 1 155 hodin vyšívání vytvoření šperků trompe-l'œil integrovaných přímo do šatů. Tento přístup posouvá ornamentiku do extrému: vytváří šperky, které nejsou jednoduše umístěny na šatech, ale jsou vyšívány přímo na látku. Tato technická inovace ilustruje kreativitu Matthieu Blazyho a jeho týmu a proměňuje šaty ve skutečné dílo textilního umění. Samotný počet hodin a pečlivých gest vysvětluje, proč si tento kus vyžádal několik let práce.
Šestimetrový tylový závoj
Kromě samotných šatů měla Dua Lipa na sobě také obzvláště efektní tylový závoj. Šest metrů dlouhý, ručně vyšívaný závoj s perlami a peřím, které ladily s hlavním kouskem. Tento přístup rozšířil šaty o další kouzelný prvek a vytvořil dokonalou vizuální harmonii. Pokud jde o boty, Dua Lipa se obrátila na módní dům Massaro, který jí na zakázku ušil pár bílých saténových lodiček. Kompletní kouzelný vzhled, propracovaný do nejmenšího detailu, vhodný pro danou příležitost.
Několik výrazných outfitů pro tento svatební víkend
Šaty od Chanel nebyly jediným pozoruhodným kouskem, který Dua Lipa měla na sobě během svého svatebního víkendu. Pro londýnský civilní obřad koncem května zvolila retro bílý kostým se sukní od Schiaparelli, který doplnila kloboukem se širokou krempou, přímo inspirovaným ikonickým svatebním outfitem Biancy Jagger.
Po příjezdu na Sicílii se také vyjímala v dlouhých bílých šatech s odhalenými zády a péřovou sukni od Bottega Veneta – outfit, který při zpětném pohledu jako by nenápadně předznamenával styl jejích hlavních šatů. Nakonec, po obřadu, zpěvačku v bílých krajkových šatech zahlédla Chloé na posvatebním brunchi.
S 480 000 perlami, 25 000 peřími, 1 155 hodinami vyšívání a několika lety práce se svatební šaty Dua Lipa Chanel Haute Couture již etablovaly jako jedny z nejikoničtějších svatebních šatů desetiletí. Ukazují, že za každými skvělými svatebními šaty stojí stovky rukou, tisíce hodin práce a celá historie řemeslného zpracování, kterou je třeba zachovat.