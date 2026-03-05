Tato modelka, které je jí přes 50 let, vzbudila na týdnu módy rozruch.

Pařížský týden módy často skýtá svá překvapení. V této sezóně upoutala pozornost zejména jedna její podoba: brazilská supermodelka Gisele Zelauy ve svých 58 letech způsobila senzaci na mole značky Tom Ford a všem připomněla, že kariéra v módě může trvat i celá desetiletí – pokud by o tom ještě někdo pochyboval.
Významné vystoupení na módní přehlídce Toma Forda
4. března 2026 představil Tom Ford během pařížského týdne módy svou kolekci podzim/zima 2026/2027. Kreativní ředitel Haider Ackermann pro tuto prezentaci nabídl vizi věrnou estetice značky: elegantní siluety, asertivní eleganci a strukturované linie.
Mezi modelkami na mole jedna postava obzvláště upoutala pozornost: Gisele Zelauy. Se svými šedovlasými vlasy sčesanými dozadu a sebevědomým krokem modelka okamžitě upoutala pozornost všech. Pro mnoho diváků měla tato účast také symbolický význam: znamenala návrat ikonické osobnosti módy 80. a 90. let na hlavní přehlídkové molo.
Gisele Zelauy, módní ikona 80. a 90. let
Ačkoliv její jméno může být mladším generacím méně známé, Gisele Zelauy má za sebou významnou kariéru v nedávné historii módy. Narodila se v Brazílii v roce 1967 a v 80. a 90. letech se proslavila díky své štíhlé postavě a výraznému obličeji, jehož charakteristickým rysem byl „výrazný nos“, jenž se stal jedním z jejích charakteristických rysů.
Během své kariéry procházela molem pro několik renomovaných módních domů, včetně Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan a Giorgio Armani. Ten druhý ji dokonce považoval za jednu ze svých nejoblíbenějších modelek. Její tvář se objevila také v řadě mezinárodních časopisů, včetně Vogue, a v kampaních pro Calvina Kleina. Fotografovaly ji přední osobnosti módní fotografie, zejména Richard Avedon a Peter Lindbergh. V té době jí její osobitý vzhled umožňoval vyniknout ve světě, kterému často dominovaly velmi specifické standardy.
Kariéra pozastavena před postupným návratem
Koncem 90. let se Gisele Zelauy postupně stáhla z přehlídkových mol. Stejně jako mnoho modelek její generace se i její přítomnost v módním průmyslu v průběhu let stala méně častou. Poslední sezóny však znamenaly postupný návrat. Zejména předváděla pro návrháře Sergia Hudsona v roce 2022 a znovu v roce 2024.
V listopadu 2025 se také zúčastnila módní přehlídky Shopfrancesca a objevila se na obálkách několika časopisů, včetně obálky Elle Brazil v prosinci 2025. Její letošní vystoupení na přehlídce Toma Forda během pařížského týdne módy je proto součástí dynamiky návratu, která se zdá být potvrzena.
Móda znovuobjevuje své ikony
Přítomnost Gisele Zelauy na pařížském mole také odráží širší vývoj v módním průmyslu. Mnoho módních domů a uměleckých ředitelů již několik let znovu zavádí do svých přehlídek zkušené modelky. Tento trend zdůrazňuje větší věkovou rozmanitost a oslavuje osobnosti, které zanechaly svou stopu v historii módy.
Některé ikonické postavy z předchozích desetiletí se tak znovu dostávají na přehlídková mola, někdy po boku nových generací modelek. V této souvislosti návrat Gisele Zelauy odráží touhu zdůraznit trvalý vliv určitých kariér a oslavit cesty, které formovaly estetiku módy.
Vzhled, který zanechává trvalý dojem.
Přítomnost brazilské modelky na přehlídce Toma Forda rozhodně nezůstala bez povšimnutí. Její styl, zkušenosti a charisma přispěly k tomu, že se její procházka po mole stala jedním z nejdiskutovanějších momentů tohoto týdne módy.
Pro některé pozorovatele tento výskyt také ilustruje postupnou transformaci odvětví: móda se dnes zdá být otevřenější různým kariérním cestám a profilům, které se neodpovídají pouze tradičním stereotypům o mládeži. V této souvislosti návrat Gisele Zelauy slouží jako připomínka toho, že kariéra v módě se může odvíjet v několika fázích, někdy i v nečekaných okamžicích.
Tím, že se Gisele Zelauy ve věku více než 50 let objevila na mole značky Tom Ford, připomněla všem důležitou roli, kterou sehrála ve světě módy. Její přítomnost na pařížském týdnu módy také odráží vývoj v tomto odvětví, které vdechuje nový život některým ikonickým osobnostem minulých desetiletí.