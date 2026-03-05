Tato španělská herečka sdílí fotografie ze svého těhotenství a dojímá své fanoušky

Úrsula Corberó, nezapomenutelná Tokyo ze seriálu „Peníze loupež“ (La Casa de Papel), rozehřála srdce online intimním příspěvkem na Instagramu, kde odhalila své bříško po boku svého partnera (Chino Darín). Fotografie s jednoduchým popiskem „Než nám budou tři“ zaplavily její fanoušky emocemi.
Něžné momentky při čekání na miminko
Na fotografiích pózuje Úrsula schoulená vedle svého partnera (Chino Darín) s výrazným bříškem. Tento autentický okamžik, daleko od sofistikovaného focení, vyzařuje prostou radost páru, který se chystá přivítat nový život. Jemné osvětlení a jejich zjevné spojení okamžitě okouzlí.
Španělská herečka, známá pro svou explozivní roli ve filmu „Money Heist“ (La Casa de Papel), se jen zřídka dělí o záblesky svého osobního života. Tento příspěvek na Instagramu představuje dojemný zlom: „Tokio“ ustupuje zářivé nastávající matce – Úrsule Corberó – která jednoduše oslavuje blížící se novou kapitolu. Také 17. února 2026 oznámila příchod svého prvního dítěte prostřednictvím instagramového příběhu.
„Velkolepé“, „Tak dojemné“: fanoušci jsou v nadšení
Komentáře překypují láskou: „Velkolepá Úrsulo, jaká radost tě vidět tak zářivou,“ „Tyto fotky jsou tak krásné a dojemné,“ „Předtím, než se staneš tak úžasnou… mé srdce taje!“ Fanoušci chválí její krásu a tento vzácný pohled do jejího drahocenného soukromého života.
Blízký pár v centru pozornosti
Úrsula a její partner Chino Darín, kteří se setkali na natáčení filmu, tvoří pevné duo obdivované pro svou diskrétnost. Tento příspěvek odhaluje jejich společnou radost a posiluje obraz silné lásky, která je připravena růst. Fanoušci je okouzlují a vnímají jako symbol moderního a klidného rodičovství.
Úrsula Corberó nabízí okamžik čisté elegance, která přesahuje obrazovku. Tyto těhotenské fotografie, které její fanoušci označili za „nádherné“ a „dojemné“, oslavují rozkvět lásky. Tento příspěvek slouží jako připomínka toho, že skutečnou hvězdou je někdy prostě žena, láska a život, který na ni čeká.