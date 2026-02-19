Search here...

„Je to moc divné“: Tohle focení se Zendayou a Robertem Pattinsonem je překvapivé

Léa Michel
Zendaya a Robert Pattinson, hvězdné duo filmu „Drama“, vyvolali kontroverzi ultrakonceptuálním focením pro časopis Interview Magazine (březen 2026). Inspirovaný psychologickým thrillerem „Co se stalo s Baby Jane?“ (1962), tento retro a klaunský snímek – s porcelánově bílým make-upem, rozmazanými rudými rty a divokými blond parukami – překvapil sociální média. Tyto snímky, zdaleka ne typickou propagační kampaní pro jejich „temnou romantickou komedii“, vyvolávají více otázek, než odpovídají.

Odvážný a teatrální koncept

Focení, které pořídila fotografka Nadia Lee Cohen, zachycuje oba herce v zchátralém retro domě. Na obálce se Zendaya drží Roberta Pattinsona na zádech, nohu má omotanou kolem jeho pasu a oba se s pronikavým výrazem dívají do kamery. Robert Pattinson má na sobě slonovinový krajkový top s tenkými ramínky a rozepnuté hnědé kalhoty, zatímco Zendaya má na sobě krajkové rukávy od Chloé.

Další záběry ukazují shodné modré květinové šaty (Robert Pattinson klečí), dvojité černé obleky (Zendaya ležící mezi jeho nohama) a Roberta Pattinsona v nařaseném tričku Valentino s cigaretou v ruce. Celé focení kombinuje vysoce módní a vintage obleky, což vytváří výrazný genderový efekt.

Výbušné reakce online

Rozruch byl okamžitý, ale pro mnohé negativní: „Je to moc divné“ a „směšné“ zaplavily X (dříve Twitter) a Instagram. Někteří fanoušci byli pobouřeni vzhledem Roberta Pattinsona – „Proč ho dávat do ženských šatů?“ , „Nevypadá jako seriózní herec“ – zatímco jiní ho viděli jako „Jokera a Harley Quinn po tanečním vystoupení“.

Někteří ho dokonce obviňují z obětování duše, aby zůstal „trendy“. Obdivující menšina jeho uměleckou troufalost obhajuje: „Provokativní, jak by psychologický thriller měl být“, „Ideální pro vystoupení z vaší komfortní zóny.“ Tento názor se odráží i na Redditu: někteří lidé milují „strašidelnou a jedinečnou“ atmosféru, zatímco jiní považují znepokojivé reakce za přesně zamýšlený efekt.

Propagace napínavého filmu

Tento snímek dokonale vystihuje námět filmu „Drama“ (premiéra od 3. dubna 2026) režiséra Kristoffera Borgliho: pár na pokraji svatby, jehož týden se promění v noční můru, která se přesouvá z romantické komedie k psychologické úzkosti. Jedná se o první spolupráci Zendayi a Roberta Pattinsona na plátně, po filmech „Duna: Třetí část“ a „Odysea“ z počátku tohoto roku.

V rozhovoru ho Zendaya zpočátku považuje za „záhadného a pohodového“, na radu svého snoubence Toma Hollanda ( „Je super zábavný!“ ). Robert Pattinson se směje: „Když moc nemluvím, lidem připadám zastrašující, ale tu roli nehraji .“ Téma natáčení? „Nevím,“ shrnují se smíchem.

Toto focení je nakonec kontroverzní, ale vyvolalo spoustu rozruchu: film, který si hraje na nepohodlí, splnil svůj úkol. Zendaya a Robert Pattinson dokazují svou troufalost, i když to znamená urazit někoho jiného. Zda se tato „marketingová nepohoda“ přenese do kin, nebo zda Hollywood překročil příliš rozmazanou hranici mezi uměním a zbytečným nepohodlím, se teprve uvidí.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
