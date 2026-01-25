„Je to mimo kontrolu“: Tento streamer je zahlcen vlnou kyberšikany

Pokimane – vlastním jménem Imane Anys – je klíčovou postavou globálního streamování a etablovala se jako jedna z nejsledovanějších tvůrců obsahu své generace. V pouhých 27 letech si tato marocko-kanadská streamerka nashromáždila miliony sledujících na Twitchi, YouTube, Instagramu a TikToku.
Pokimane, neustálý terč kritiky
Za svým raketovým vzestupem ke slávě čelí tato marocko-kanadská tvůrkyně neustálému obtěžování, obzvláště zuřivému na sociálních sítích, kde každá její fotografie nebo video vyvolává záplavu negativních komentářů. Kritika daleko přesahuje kritiku průměrné streamerky a často je zabarvena misogynií, jak si všimlo mnoho uživatelů internetu na Twitteru a Redditu.
Neustále se opakují výrazy jako „simp“ pro její mužské fanoušky (osoba, která někomu projevuje nadměrnou pozornost nebo oddanost, často muži ženě, v naději, že získá něco intimního) nebo obvinění z „falešného pozitivismu“, které posilují toxické klima.
Snadný cíl pro online misogynii
Pokimane tyto útoky často veřejně odsuzovala. Během živých streamů vysvětlovala, jak streamerky čelí nepřiměřenému zacházení, jakmile vyjádří svůj názor, přičemž reakce byly popsány jako misogynní: „Způsob, jakým se ke mně lidé chovají, odrazuje jakoukoli jinou ženu v tomto prostoru od toho, aby mluvila upřímně.“ Dokonce citovala začínající streamerku, která se jí svěřila se svým strachem ze streamování bez make-upu poté, co viděla, co si musela vydržet.
Na Twitteru noví uživatelé hovoří o obtěžování, které se „vymyká kontrole“, a v reakci na minulé kontroverze, jako například ta s americkým youtuberem a streamerem JiDionem v roce 2022, kdy ho jeho sledující bombardovali výhružnými zprávami, se organizují „brigády“. Dokonce i ženy na Twitchi na něj útočí, aby se zviditelnily, a vytvářejí tak začarovaný kruh internalizované misogynie.
Opakující se incidenty a hluboký dopad
Bohužel, takové případy jsou až příliš běžné: v roce 2020 Pokimane zveřejnila nechutné zprávy o svém vzhledu, což přimělo Twitch zpřísnit pravidla týkající se obtěžování. V poslední době posedlí fanoušci sledují její adresu, což ji nutí k neustálé ostražitosti. Příspěvky na Redditu z roku 2025 zdůrazňují, jak se pro některé stala „symbolem misogynie“, přičemž nenávistné kampaně jsou zesilovány algoritmy.
Navzdory tomu se Pokimane odmítá nechat umlčet, dokonce odmítá přestat streamovat z finančních a osobních důvodů, jak vysvětlila: chtěla zajistit budoucnost svých rodičů. Její obsah – reakce, útulné vlogy a analýzy dramat – nadále dominuje feedům a dokazuje její odolnost tváří v tvář této „nekontrolovatelné vlně“.
Výzva komunitě a platformě
Toto obtěžování bohužel není ojedinělý incident: odráží strukturální problém na platformách, jako je Twitch, kde jsou mezi oběťmi online obtěžování nadměrně zastoupeny streamerky, které jsou často považovány za pouhé „drama“. Pokimane tento boj ztělesňuje a navzdory trollům transformuje svůj kanál v obsahovou elektrárnu, ale za jakou cenu? Věrní fanoušci i pozorovatelé volají po větší umírněnosti a poukazují na to, že za ikonou se skrývá žena vyčerpaná každodenní záplavou neúprosné kritiky.
Závěrem lze říci, že Pokimanein příběh ilustruje přetrvávající problémy v online komunitách, kde se ženský úspěch příliš často stává záminkou k nenávisti. Její případ není výjimkou, ale spíše symptomem širšího problému, který postihuje mnoho tvůrců obsahu. Její odolnost je sice obdivuhodná, ale neměla by být předpokladem pro úspěch na těchto platformách. Odpovědnost leží stejně tak na sociálních médiích jako na uživatelích: bez kolektivního povědomí a konkrétních opatření proti kyberšikaně budou tyto „nekontrolovatelné vlny“ i nadále umlčovat hlasy – a touhy – dříve, než budou mít šanci se plně projevit.