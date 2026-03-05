V Paříži vyvolává výrazný make-up Chappell Roan online debatu

Léa Michel
Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, královna hudební scény, zapálila první řadu Acne Studios během pařížského týdne módy. Její teatrální vzhled doplněný dramatickým líčením vyvolal debatu na sociálních sítích.

Celkový vzhled v hypnotické ombré krajce

Zpěvačka měla na sobě půlnočně modré krajkové šaty s gradientním vzorem, od neprůhledného roláku ve stylu korzetu až po asymetrickou sukni do půli lýtek. Síťované punčochy, černé krajkové rukavice a vzorované lodičky dotvářely tento sofistikovaný ombré vzhled. Její ohnivě červený bob s ostrými okraji, sahající až k bradě, ještě umocňoval gotickou atmosféru panenky.

A co je hlavním lákadlem? Její make-up: intenzivní modrozelené kouřové oči, klenuté obočí, tmavé matné rty. Tato vymodelovaná tvář evokovala znovuobjevenou vintage panenku, dokonale sladěnou s estetikou podzimní kolekce Acne Studios 2026.

Vášnivá kontroverze: „Strašidelná panenka“ vs. „Její skvělá značka“

Reakce na sociálních sítích byly okamžité: kritika typu „Vypadá jako panenka, je to děsivé“ nebo „Vždycky dělá divné výrazy“ se střídala s chválou: „Je to její značka, tak svěží!“ nebo „Vizionářská“ .

Chappell, dědic hollywoodského tábora

Toto pařížské vystoupení potvrzuje její zálibu v „divadelní naprostosti“. Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan znovuobjevuje první řadu jako umělecké vystoupení, věrné svému kýčovito-popovému vesmíru.

S make-upem a krajkovými šaty proměnila Chappell Roan první řadu v časopise Acne v úchvatný prvek. Ať už byl tento vzhled milován nebo nenáviděn, byl rozpolcený, ale fascinující a dokázal, že právě její „neobvyklá značka“ ji dělá nezapomenutelnou.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Po "Bridgertonovi" se všichni chtějí dozvědět, kdo je Yerin Ha.
Tato modelka, které je jí přes 50 let, vzbudila na týdnu módy rozruch.

