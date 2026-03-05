V Paříži vyvolává výrazný make-up Chappell Roan online debatu

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, královna hudební scény, zapálila první řadu Acne Studios během pařížského týdne módy. Její teatrální vzhled doplněný dramatickým líčením vyvolal debatu na sociálních sítích.
Celkový vzhled v hypnotické ombré krajce
Zpěvačka měla na sobě půlnočně modré krajkové šaty s gradientním vzorem, od neprůhledného roláku ve stylu korzetu až po asymetrickou sukni do půli lýtek. Síťované punčochy, černé krajkové rukavice a vzorované lodičky dotvářely tento sofistikovaný ombré vzhled. Její ohnivě červený bob s ostrými okraji, sahající až k bradě, ještě umocňoval gotickou atmosféru panenky.
A co je hlavním lákadlem? Její make-up: intenzivní modrozelené kouřové oči, klenuté obočí, tmavé matné rty. Tato vymodelovaná tvář evokovala znovuobjevenou vintage panenku, dokonale sladěnou s estetikou podzimní kolekce Acne Studios 2026.
Vášnivá kontroverze: „Strašidelná panenka“ vs. „Její skvělá značka“
Reakce na sociálních sítích byly okamžité: kritika typu „Vypadá jako panenka, je to děsivé“ nebo „Vždycky dělá divné výrazy“ se střídala s chválou: „Je to její značka, tak svěží!“ nebo „Vizionářská“ .
Chappell, dědic hollywoodského tábora
Toto pařížské vystoupení potvrzuje její zálibu v „divadelní naprostosti“. Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan znovuobjevuje první řadu jako umělecké vystoupení, věrné svému kýčovito-popovému vesmíru.
S make-upem a krajkovými šaty proměnila Chappell Roan první řadu v časopise Acne v úchvatný prvek. Ať už byl tento vzhled milován nebo nenáviděn, byl rozpolcený, ale fascinující a dokázal, že právě její „neobvyklá značka“ ji dělá nezapomenutelnou.