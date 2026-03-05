Eileen Gu, olympijská vítězka a hvězda Fashion Weeku

Fabienne Ba.
Eileen Gu, známá svými úspěchy ve freestyle lyžování, se stala také jednou z nejviditelnějších sportovkyň ve světě módy. Olympijská vítězka se účastní mnoha významných módních akcí. Její přítomnost na pařížském týdnu módy, zejména na Grand Dinner v Louvru, ilustruje rostoucí vliv této sportovkyně, která se stala i mediální ikonou.

Olympijský vítěz, který se stal mediální osobností

Eileen Gu se v posledních letech etablovala jako jedna z nejvýznamnějších sportovkyň ve freestyle lyžování. Narodila se v roce 2003 ve Spojených státech americkému otci a čínské matce a se zimními sporty začala zabývat již v útlém věku. Proslavila se v sezóně 2020-2021 vítězstvím v několika mezinárodních soutěžích.

Její sláva ještě více vzrostla na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, kde získala tři medaile: dvě zlaté a jednu stříbrnou. Svůj status poté potvrdila na zimních olympijských hrách Milán-Cortina v roce 2026, kde opět zazářila a její popularita se udržela na vrcholu. Díky těmto výkonům je jednou z nejúspěšnějších freestyle lyžařek své generace v olympijských disciplínách ve své disciplíně.

Významná účast na pařížském týdnu módy

Kromě sportovních úspěchů je Eileen Gu nyní pravidelným hostem významných módních akcí. Během pařížského týdne módy se zúčastnila zejména Velké večeře v Louvru, akce pořádané souběžně s módními přehlídkami a která spojila řadu osobností ze světa módy a kultury.

Jeho přítomnost na tomto typu akce ilustruje stále užší propojení mezi světem sportu a luxusu. Sportovci a módní domy spolupracují stále častěji a sportovci často ztělesňují hodnoty, jako je výkon, excelence a mezinárodní vliv.

Spolupráce s významnými módními domy

Popularita Eileen Gu sahá daleko za hranice světa sportu. Díky své celosvětové slávě a mediální přítomnosti spolupracuje s několika významnými značkami. Je spojována zejména se společnostmi jako Red Bull, Louis Vuitton a Tiffany & Co., stává se tváří jejich kampaní a účastní se jejich akcí. Tato partnerství ilustrují strategii mnoha luxusních značek, které využívají sportovní osobnosti k oslovení širšího mezinárodního publika.

Obzvláště vlivná hvězda v Číně

Další faktor vysvětluje rozsah jejího vlivu: popularita Eileen Gu v Číně. V roce 2019 se lyžařka rozhodla reprezentovat Čínu na mezinárodních soutěžích a zároveň si zachovat vazby na Spojené státy. Toto rozhodnutí výrazně zvýšilo její viditelnost v zemi, kde se stala velmi sledovanou mediální osobností, zejména na sociálních sítích a v reklamních kampaních.

Podle žebříčku zveřejněného časopisem Forbes její příjmy z partnerství a reklamních smluv daleko převyšují její sportovní příjmy. Do roku 2025 by dosáhly přibližně 23 milionů dolarů, což by lyžařku řadilo mezi nejlépe placené sportovkyně.

Když se sport setkává s módou

Kariérní dráha Eileen Gu ilustruje širší trend: prolínání světů sportu, módy a zábavy. Mnoho sportovců se nyní účastní módních přehlídek, reklamních kampaní a akcí pro velké značky. Jejich image pomáhá zvyšovat atraktivitu těchto značek pro mezinárodní publikum. V této souvislosti Eileen Gu vyniká jako jedna z nejvýznamnějších osobností této nové generace sportovců schopných prosperovat jak na sportovní scéně, tak v módním průmyslu.

Olympijská vítězka a mediální osobnost Eileen Gu se etablovala jako klíčová postava na průsečíku sportu a módy. Její přítomnost na pařížském týdnu módy potvrzuje rozsah jejího vlivu, který sahá daleko za hranice sjezdovek.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
