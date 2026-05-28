„Nadčasová ikona“: Salma Hayek v 59 letech zaujme retro vzhledem

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek dokazuje, že elegance nezná věk. Na Francouzské riviéře oživila eleganci Brigitte Bardot z 60. let v barvínkově modrých šatech, které se staly virálními.

Salma Hayek v Cannes inzeruje Brigitte Bardot

Salma Hayek sdílela na Instagramu sérii fotografií ze zákulisí svého výletu do Cannes. Daleko od červeného koberce pózuje s výhledem na Středozemní moře, na palubě jachty, v rozhodně retro prostředí připomínajícím velké filmové ikony 60. let. Odkaz na Brigitte Bardot, absolutní ikonu Riviéry, na třetí fotografii je jasný – až po láskyplný snímek s bílou kočkou v náručí.

Modré šaty a čelenka v barvě brčálu

Ústředním prvkem jsou šaty v barvínkově modré barvě s asymetrickým střihem: jednoduchý rukáv, končící u lokte a lemovaný volánky, splývá přes druhé rameno a zavazuje se v pase. Přiléhavá sukně, doplněná řasením a sklady, dodává celému outfitu sošný vzhled.

Aby Salma Hayek tento vzhled doplnila širokou, sladěnou modrou čelenkou, sytě fialovou rtěnkou a kouřovým očním make-upem. Vzhled věrný estetice filmových sirén a dokazující, že retro je vším, jen ne zastaralé.

Fanoušci si získali.

Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu obdivných reakcí. Mnoho uživatelů internetu ji označilo za „nadčasovou ikonu“, což je opakující se kompliment od jejích fanoušků, kteří věří, že Salma Hayek s věkem jen zkrášluje. Je třeba říci, že herečka si pěstuje pokojný vztah s časem: přijímá a hrdě ukazuje své stříbrné melírování a odmítá „skrývat svůj věk“. Tato autenticita posiluje pouto s miliony jejích sledujících.

Salma Hayek tak ve svých barvínkově modrých šatech a k nim odpovídající čelence vytvořila jeden z nejvíce inspirativních „off“ looků filmového festivalu v Cannes 2026.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
