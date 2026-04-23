Tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o své bipolární diagnóze a o tom, co se v jejím životě změnilo.

Fabienne Ba.
@kehlani / Instagram

Rok poté, co veřejně odhalila své problémy s duševním zdravím, americká zpěvačka, skladatelka a tanečnice Kehlani vzpomíná na zmatek, který jí tato diagnóza způsobila. V nedávném rozhovoru popisuje cestu poznamenanou „uvědoměním si, terapií a novým způsobem života“.

Diagnóza, která znamená zlom

V roce 2025 Kehlani oznámila, že jí byla diagnostikována bipolární porucha a hraniční porucha osobnosti. Toto odhalení hluboce změnilo její každodenní život. Vysvětluje, že pojmenování jejích problémů byl zásadní krok, ale že s sebou nese i závazek: lépe porozumět tomu, jak funguje, a podle toho přizpůsobit svůj život.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kehlani (@kehlani)

Terapie, léčba a povědomí

Od stanovení diagnózy Kehlani zavedla několik forem následné péče, včetně medikamentů a různých terapeutických přístupů. Zdůrazňuje důležitost toho, co popisuje jako „soubor mentálních nástrojů“.

Toto nové uvědomění jí umožňuje zejména rychleji identifikovat své příznaky a spouštěče. Postupně se učí rozpoznávat varovné signály záchvatů, jako jsou poruchy spánku, výkyvy energie nebo změny v chování.

Naučit se žít „jinak“

Kehlani také vysvětluje, že si v současné době definuje životní styl, který jí vyhovuje, a to s ohledem na její duševní zdraví. To zahrnuje lepší komunikaci s okolím. Povzbuzuje své blízké, aby věnovali pozornost určitým signálům a v případě potřeby zasáhli. Tato transparentnost se stává klíčovým prvkem její stability, což jí umožňuje, aby už nečelila těžkým časům sama.

Cesta poznamenaná okamžiky zlomu

Před diagnózou procházela Kehlani obzvláště intenzivním obdobím, které se vyznačovalo úzkostí, hněvem a formou paranoie. Popisuje bod zlomu, který ji přiměl vyhledat pomoc. Při zpětném pohledu uznává, že tato fáze byla klíčová: bez této epizody by možná nedostala diagnózu ani by na sobě nezačala pracovat.

Nová etapa v jeho životě a kariéře

Kehlani dnes pokračuje ve své kariéře a zároveň integruje tyto nové osobní reality. Nedávno oceněná cenou Grammy také ztělesňuje otevřenější diskurz o duševním zdraví v hudebním průmyslu. Její příběh zdůrazňuje ústřední poselství: pochopení vlastní mysli je proces, který vyžaduje čas, nástroje a podporu.

Sdílením svých zkušeností Kehlani pomáhá osvětlit bipolární poruchu a realitu, která ji doprovází. Její cesta ilustruje jak složitost diagnózy, tak i možnosti růstu, které může nabídnout prostřednictvím neustálé sebereflexe a osobního rozvoje.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Beyoncéina sestra se odvážila na „drsnou“ proměnu s ultrakrátkým sestřihem vlasů

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

