Zpěvačka Tyla ukázala břišní svaly a způsobila senzaci.

Jediné slovo v popisku, více než tucet fotografií – a internet okamžitě zuřil. Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla zveřejnila na Instagramu „záhadný“ karusel, který naznačuje blížící se příchod nové hudební éry.
Legenda, která něco předpovídá...
Tyla sdílela více než tucet fotografií s jediným popiskem: „A*PROACHING“ (PŘICHÁZÍ SE). Záměrně cenzurované slovo, které okamžitě vyvolalo spekulace mezi jejími fanoušky. Je to nové album, singl, nebo turné? Otázka zůstala nezodpovězena – což byl pravděpodobně i smysl. Tyla má ve zvyku nechat své příspěvky rezonovat, než cokoli vysvětlí.
Mezi fotografiemi v karuselu si zvláštní pozornost získal rozmazaný černobílý snímek Tyly v topu s potiskem pythonu. Piercing v pupíku, náhrdelník sotva viditelný pod vlasy, které jí částečně zakrývají obličej – záměrně nepřesný, téměř filmový snímek, který ostře kontrastuje s obvyklými ultra-ostrými selfie na sociálních sítích.
Fanoušci v komentářích šílí
Příspěvek spustil lavinu nadšených reakcí. „Moje ikonická žena“, „ZAMILOVÁNA DO TUHLE DÍVKY “, „jsi ta nejúžasnější holka na světě“, „divočost“ – komentáře se hrnuly a všechny vyjadřovaly stejný pocit: bezvýhradný obdiv k umělkyni. Tyla je jednou z těch vzácných osobností, jejichž každý příspěvek se stává událostí sám o sobě.
Umělec na vzestupu
Tento příspěvek na Instagramu přichází uprostřed Tyliny plné aktivit. Zpěvačka, která v roce 2023 dosáhla celosvětového uznání skladbou „Water“, jež v roce 2024 získala cenu Grammy za nejlepší afropopový výkon, připravuje své druhé studiové album „A*Pop“, jehož vydání je naplánováno na 24. července 2026. Singly „Chanel“ a „She Did It Again“, na kterých účinkuje švédská zpěvačka a skladatelka Zara Larsson, již položily základy pro nový umělecký směr – více popový, asertivnější. Popisek „A*PROACHING“ jako by potvrzoval, že se blíží něco významného.
Obraz jako komunikační nástroj
Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla zvládla umění rozmazaného obrazu stejně dobře jako umění psaní písní. Tato černobílá fotografie, nepřesná a tajemná, odhaluje o jejím současném duševním rozpoložení více než jakýkoli rozhovor. Její estetika připomíná skvělé obaly alb – promyšlená, zarámovaná, smysluplná. Tyla demonstruje povědomí o svém image, které dalece převyšuje její věk.
Cenzurované slovo, rozmazaná fotka, miliony reakcí – Tyla nepotřebuje „jasnost“, aby zaujala. Tento kolotoč je možná jejím nejlepším způsobem, jak říct, že se blíží něco důležitého. A že až se to stane, nikdo nebude doopravdy překvapen.