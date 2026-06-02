Serena Williamsová ve svých 44 letech oznámila svůj velký návrat k tenisu.

Toto je jedno z největších sportovních oznámení roku. Serena Williamsová ve svých 44 letech potvrdila svůj velmi očekávaný návrat k soutěžím, téměř čtyři roky poté, co opustila kurty na US Open 2022. Americká legenda, která se o novinku podělila ve videu zveřejněném na sociální síti X, se vrátí začátkem června 2026. WTA tuto zprávu uvítala a oslavila návrat jedné z největších hráček historie.
Návrat do Queen's Clubu ve čtyřhře
Serena Williamsová se vrátí na HSBC Championships, turnaji WTA 500, který se bude konat na travnatých kurtech Queen's Clubu v Londýně od 8. do 14. června 2026. Američanka, která byla pozvána na divokou kartu, se představí ve čtyřhře. Podle Yahoo Sports se utká s mladou Kanaďankou Victorií Mboko, ačkoli organizátoři její partnerku zatím oficiálně neoznámili. „Queen's Club je ideálním místem pro začátek této nové kapitoly,“ řekla Serena Williamsová a vzpomněla si na svou zálibu v trávě, povrchu, na kterém zažila jedny z největších okamžiků své kariéry.
— Serena Williamsová (@serenawilliams) 1. června 2026
Tenisová legenda
Serena Williamsová, bývalá světová jednička po dobu 319 týdnů, se pyšní 73 tituly ve dvouhře, včetně 23 grandslamových titulů, což je rekord pro ženy v otevřené éře. S připočtením titulů ve čtyřhře a smíšené čtyřhře má celkem 39 titulů z velkých turnajů. Čtyřnásobná olympijská vítězka Serena Williamsová zůstává jedinou hráčkou, která dosáhla kariérního Golden Slamu ve dvouhře i čtyřhře. Zůstává také nejlépe placenou sportovkyní v historii.
Návrat do Wimbledonu je na spadnutí.
Tento návrat není z hlediska načasování náhodný. Turnaj Queen's Clubu tradičně slouží jako příprava na Wimbledon, který začíná o několik týdnů později. A právě na těchto londýnských travnatých kurtech Serena Williamsová vyhrála sedm titulů ve dvouhře.
Serena Williamsová v této fázi neupřesnila, zda má v úmyslu hrát na britském grandslamu. Několik náznaků naznačovalo její návrat, například její opětovné zařazení do antidopingového programu turné před několika měsíci.
Serena Williamsová, která se ve svých 44 letech vrací do soutěže, se chystá zažít jeden z nejočekávanějších momentů sezóny. I když k tomuto návratu přistupuje opatrně, hraje ve čtyřhře a nemá žádné deklarované cíle kromě Queen's Clubu, její pouhá přítomnost už stačí k tomu, aby roznítila tenisový svět. Pódium je připraveno na Londýn, kde začíná 8. června.