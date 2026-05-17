V červených šatech Livvy Dunne potvrzuje svůj vliv i mimo sport

Clelia Campardon
@livvydunne / Instagram

Americká influencerka a bývalá gymnastka Olivia Dunne (@livvydunne), která byla pozvána do americké show „The Tonight Show“, proměnila jednoduché televizní vystoupení ve virální moment. Oblečená v třešňově červených minišatech ztvárnila po boku Jimmyho Fallona ikonický závod z amerického televizního seriálu „Pobřežní hlídka“, čímž v srdcích veřejnosti daleko předčila moderátora.

Červené minišaty ušité na míru pro danou sekvenci

Pro své vystoupení v pořadu Jimmyho Fallona měla Olivia Dunne (@livvydunne) na sobě třešňově červené minišaty s hranatým výstřihem, které jí přitahovaly postavu. Silueta, navržená tak, aby upoutala pozornost, dávala v kontextu nadcházejícího dílu dokonalý smysl. Zbytek jejího vzhledu byl záměrně decentní: malé stříbrné kruhové náušnice, elegantní blond culík, minimalistický make-up v teplých tónech a pár bílých lodiček se špičatou špičkou, které vzhled dotvořily. Tento přístup umožnil šatům a celkové prezentaci dostat se do centra pozornosti.

Závod "Pobřežní hlídky" znovu sehrály na place

Vrcholem vystoupení byla velmi cílená narážka. Olivia Dunne a Jimmy Fallon si zahráli s ikonickým sprintem z „Pobřežní hlídky“, zpomaleným sprintem, který se stal skutečným vizuálním kódem popkultury. Moderátor zvolil komediální verzi, zatímco Olivia Dunne (@livvydunne) se plně pustila do televizního pojetí a proměnila televizní narážku v improvizovanou módní sekvenci.

Narážka nebyla bezvýznamná: její vystoupení bylo součástí kontextu restartu amerického televizního seriálu „Pobřežní hlídka“, projektu, ve kterém by se měla objevit i Olivia Dunne. I když na place neměla na sobě ikonický červený top plavčíčky, její minišaty vizuálně odrážely stejné barevné schéma, což byla pečlivě zorganizovaná dráždivá strategie.

Sekvence, která se virálně rozšířila během pár hodin

Video s vystoupením, zveřejněné na instagramovém účtu Olivie Dunne, si rychle získalo pozornost. V době prvního zveřejnění serverem Mandatory mělo video 76 200 lajků, což svědčí o tom, že kombinace – výrazné oblečení, odkazy na popkulturu a chemie s moderátorem – fungovala perfektně.

Ihned poté se hrnuly komentáře, od obdivu k vzhledu až po nadšení z nadcházející role. Někteří uživatelé internetu výkon chválili, jiní komentovali vystupování Olivie Dunne (@livvydunne) a několik z nich zmínilo svou touhu „zažít pro ni restart“.

Vliv, který přesahuje sport

Olivia Dunne (@livvydunne), původně známá pro svou vysokoškolskou gymnastickou kariéru, se postupně etablovala jako osobnost americké popkultury, jejíž aktivity sahají daleko za hranice soutěží. Tato část s Jimmym Fallonem ilustruje trajektorii, kterou si razí: osobnost schopnou zapojit se do obsazení netrpělivě očekávaného restartu, držet krok s noční talk show a zároveň vnucovat svou vlastní módní vizi.

Během pouhých několika minut na place se Olivii Dunne (@livvydunne) podařilo proměnit červené minišaty v nástroj pro vyprávění, který naznačil nadcházející projekt a zároveň vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích. Segment s Jimmym Fallonem ukazuje, že vliv této mladé ženy se již neměří (pouze) jejími sportovními úspěchy, ale její schopností zorganizovat kulturní momenty, které veřejnost očekává, sdílí a o kterých diskutuje.

Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
