Gigi Hadid se rozhodla pro vintage plážový outfit s puntíky a způsobila senzaci

Americká modelka Gigi Hadid si květen zakončila s přáteli odpoledne u bazénu , aby si užila příjemný čas. Na sobě měla světle růžové dvoudílné plavky s červenými puntíky, které vyzařovaly vintage kouzlo. Fotografie těchto plavek rychle rozpoutala pozornost sociálních médií a celebrit.
Odpoledne u bazénu v retro stylu
31. května si Gigi Hadid užívala slunce u bazénu se svou sestrou Bellou a jejich přáteli, Leah McCarthyovou a Patrickem Dooleym. Panovala uvolněná a bezstarostná atmosféra: na trávě byly rozložené akvarely, štětce a palety, spolu s tácy s čerstvým melounem, pečivem a zeleninovými tyčinkami s hummusem. Snímek, který Patrick Dooley sdílel na svém instagramovém story, si okamžitě získal pozornost a byl široce sdílen. Skupina pózovala před arkýřovým oknem.
Dvoudílné tričko s růžovými puntíky, ultra letní specialita.
Gigi Hadid se plně vyznačuje elegantní jednoduchostí. Bledě růžový trojúhelníkový top, zapnutý tenkými tkaničkami kolem zátylku a zad, a sladěné punčochy s dlouhými ramínky, které splývají dolů po bocích. Celý vzhled je posetý červenými puntíky, které připomínají velkou pin-up tradici.
Aby Gigi Hadid outfit doplnila, zvolila nezbytný doplněk sezóny: baseballovou čepici z Barbadosu. K tomu přidala několik vrstvených náhrdelníků s drahokamy a bílé kalhoty se stahovací šňůrkou, které nosila nízko na bocích, aby neodváděly pozornost od hlavního outfitu.
Bella, šalvějově zelená a s vysokým pasem
Americká modelka Bella Hadid se po boku své sestry rozhodla pro jiný outfit: šalvějově zelené dvoudílné plavky s tenkými ramínky, nabíraným topem a nohavicemi s vysokým pasem. Outfit doplňovala zářivě červená čepice, která chránila před sluncem. K zábavě se připojili i další dva hosté: Leah McCarthy v tmavě modré čepici Knicks, černých plavkách a topu se zvířecím potiskem a Patrick Dooley v černých plavkách, kteří si pořizovali skupinová selfie.
Léto 2026 sester Hadidových se začíná uchytávat
Pro sestry Hadidovy se zdá, že léto už opravdu začalo. Již v dubnu Gigi zveřejnila několik fotografií ve žlutých dvoudílných šatech s tenkými ramínky u příležitosti 31. narozenin své kamarádky Leah McCarthyové během tropické dovolené.
Bella si v posledních týdnech dopřála výlet do Saint-Tropez na palubě superjachty, kde se několikrát objevila v jednodílných plavkách i v metalických nebo hnědých puntíkovaných dvoudílných plavkách. Společně utvářejí kontury léta 2026, které se vyznačuje retro stylem, přirozeností a nenuceností – tím těžko přeložitelným anglickým slovem, které dokonale vystihuje současnou módní filozofii.
Na několika fotografiích Gigi Hadid vytvořila to, co by klidně mohl být jeden z nejkopírovanějších plážových looků nadcházejících týdnů. S červenými puntíky, trojúhelníkovým účesem a plážovou čepicí její outfit splňuje všechna kritéria: nostalgii pin-up stylu, elegantní jednoduchost a ležérní styl. Je to recept na vintage klasiku, která nikdy nezestárne – a kterou Gigi Hadid opět přivedla do módy.