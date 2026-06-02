Heidi Klum rozzářila pláž bronzovým lookem

Jen několik dní po četných prominentních vystoupeních na Croisette se Heidi Klum vrátila na pláž. Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka zveřejnila video, na kterém pózuje v duhově bronzových dvoudílných plavkách.
Duhový bronzový vzhled, který zachycuje světlo
Heidi Klum na svém instagramovém účtu zveřejnila video a sérii fotografií pořízených na bílé písečné pláži. Má na sobě dvoudílné plavky v odstínu roztaveného bronzu, jemně posypané duhovými flitry, které zachycují světlo. Minimalistický kousek s tenkými ramínky a hlubokým výstřihem je o to výraznější na pozadí tmavě modrého oceánu.
Před kamerou si Heidi Klum hraje se světlem, otáčí se, ležérně se zdržuje na kmeni naplaveného stromu a prozkoumává každý kout místnosti. To potěšilo její sledující, kteří příspěvek rychle zaplavili komentáři.
Kampaň od Calzedonie
Ačkoliv snímek vypadá jako snímek z dovolené, ve skutečnosti se jedná o kampaň. Heidi Klum byla opět vybrána, aby reprezentovala kolekci plážového oblečení italské značky Calzedonia, se kterou spolupracuje již několik let.
Ve stejném kole se modelka objevuje ve dvou dalších letních outfitech: v oranžovém dvoudílném topu s ramínky na ramínka a v anýzově zeleném s hlubokým výstřihem do V, zdobeným stříbrným metalickým detailem. Jemné, vlnité blond vlasy s pěšinkou uprostřed, zlatavá pleť, přirozená krása: typický vzhled Heidi Klum v celé své promyšlené jednoduchosti.
Kromě toho je tu ještě jeden snímek, kde pózuje v dvoudílném topu s odhalenými zády a zebriným vzorem. Tento nádech rozmarnosti rozbíjí monochromatický vzhled ostatních kousků a upevňuje tuto kampaň jako jednu z nejočekávanějších sezóny.
Z červeného koberce v Cannes na bílý písek
Tato přímořská přestávka přichází jen pár dní po tolik diskutovaném vystoupení Heidi Klum na Croisette. Na filmovém festivalu v Cannes 2026 skutečně předvedla sérii velkolepých rób. Pro zahajovací ceremoniál 12. května si vybrala broskvové šaty od Elie Saab s hlubokým, nabíraným výstřihem, zdobeným růžovou květinou uprostřed. Poté, 18. května, se na promítání filmu „Fjord“ objevila v tělově zbarvených korzetových šatech pokrytých zlatě vyšívanou krajkou Alençon, která vytvářela siluetu mořské panny.
Od milimetrově přesné zlaté krajky po teplý písek, Heidi Klum potvrzuje svůj talent pro plynulý přechod z jednoho světa do druhého.