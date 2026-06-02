Heidi Klum rozzářila pláž bronzovým lookem

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

Jen několik dní po četných prominentních vystoupeních na Croisette se Heidi Klum vrátila na pláž. Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka zveřejnila video, na kterém pózuje v duhově bronzových dvoudílných plavkách.

Duhový bronzový vzhled, který zachycuje světlo

Heidi Klum na svém instagramovém účtu zveřejnila video a sérii fotografií pořízených na bílé písečné pláži. Má na sobě dvoudílné plavky v odstínu roztaveného bronzu, jemně posypané duhovými flitry, které zachycují světlo. Minimalistický kousek s tenkými ramínky a hlubokým výstřihem je o to výraznější na pozadí tmavě modrého oceánu.

Před kamerou si Heidi Klum hraje se světlem, otáčí se, ležérně se zdržuje na kmeni naplaveného stromu a prozkoumává každý kout místnosti. To potěšilo její sledující, kteří příspěvek rychle zaplavili komentáři.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Heidi Klum (@heidiklum)

Kampaň od Calzedonie

Ačkoliv snímek vypadá jako snímek z dovolené, ve skutečnosti se jedná o kampaň. Heidi Klum byla opět vybrána, aby reprezentovala kolekci plážového oblečení italské značky Calzedonia, se kterou spolupracuje již několik let.

Ve stejném kole se modelka objevuje ve dvou dalších letních outfitech: v oranžovém dvoudílném topu s ramínky na ramínka a v anýzově zeleném s hlubokým výstřihem do V, zdobeným stříbrným metalickým detailem. Jemné, vlnité blond vlasy s pěšinkou uprostřed, zlatavá pleť, přirozená krása: typický vzhled Heidi Klum v celé své promyšlené jednoduchosti.

Kromě toho je tu ještě jeden snímek, kde pózuje v dvoudílném topu s odhalenými zády a zebriným vzorem. Tento nádech rozmarnosti rozbíjí monochromatický vzhled ostatních kousků a upevňuje tuto kampaň jako jednu z nejočekávanějších sezóny.

Z červeného koberce v Cannes na bílý písek

Tato přímořská přestávka přichází jen pár dní po tolik diskutovaném vystoupení Heidi Klum na Croisette. Na filmovém festivalu v Cannes 2026 skutečně předvedla sérii velkolepých rób. Pro zahajovací ceremoniál 12. května si vybrala broskvové šaty od Elie Saab s hlubokým, nabíraným výstřihem, zdobeným růžovou květinou uprostřed. Poté, 18. května, se na promítání filmu „Fjord“ objevila v tělově zbarvených korzetových šatech pokrytých zlatě vyšívanou krajkou Alençon, která vytvářela siluetu mořské panny.

Od milimetrově přesné zlaté krajky po teplý písek, Heidi Klum potvrzuje svůj talent pro plynulý přechod z jednoho světa do druhého.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Serena Williamsová ve svých 44 letech oznámila svůj velký návrat k tenisu.
Article suivant
Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech způsobila senzaci v minimalistických černých šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech způsobila senzaci v minimalistických černých šatech.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu sérii fotografií, kde pózuje v minimalistických černých šatech, což je příspěvek,...

Serena Williamsová ve svých 44 letech oznámila svůj velký návrat k tenisu.

Toto je jedno z největších sportovních oznámení roku. Serena Williamsová ve svých 44 letech potvrdila svůj velmi očekávaný...

Gigi Hadid se rozhodla pro vintage plážový outfit s puntíky a způsobila senzaci

Americká modelka Gigi Hadid si květen zakončila s přáteli odpoledne u bazénu , aby si užila příjemný čas....

Tento plážový outfit, který měla na sobě Charli XCX, nezůstal bez povšimnutí.

Britská zpěvačka a skladatelka Charli XCX zveřejnila na Instagramu fotografii, která rozpoutala internet. Kromě pózy a hojně diskutovaného...

„Pohádkový vzhled“: tato španělská modelka způsobila senzaci v éterickém outfitu

Španělská modelka Cindy Kimberly uchvacuje své sledující. Prostřednictvím série fotografií pořízených v přepychové japonské zahradě, které sdílí na...

Na koncertě Bad Bunny strhla Ester Expósito pozornost všech na tanečním parketu.

Koncert Bad Bunny v Madridu 30. května 2026 splnil všechna očekávání. Kromě vystoupení portorické zpěvačky to byl i...