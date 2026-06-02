Tento plážový outfit, který měla na sobě Charli XCX, nezůstal bez povšimnutí.

Britská zpěvačka a skladatelka Charli XCX zveřejnila na Instagramu fotografii, která rozpoutala internet. Kromě pózy a hojně diskutovaného outfitu to byla právě doprovodná zpráva, která skutečně vzbudila zvědavost jejích fanoušků.
Charli XCX hraje přirozenou kartu
Černobílý snímek vyzařuje syrovou a intimní atmosféru, jako by byl pořízen za pochodu. Charli XCX pózuje v minimalistických černých šatech ve stylu „string“, opřená o něco, co vypadá jako pohovka. Jednu ruku má položenou na hrudi, druhou drží fotoaparát, vlasy má rozcuchané, tvář bez make-upu a jako doplněk nosí pouze prsten: scéna evokuje spíše spontánní selfie než pečlivě plánované focení.
Záměrná jednoduchost, která nezabránila příspěvku v dosažení rekordního počtu lajků a komentářů během několika hodin. Její komunita, která sleduje každý její krok od fenoménu „Brat“, tuto novou fotografii okamžitě přijala – směs obdivu k módě a luštění každé možné indicie.
Mnohem širší upoutávka
Pouhými třemi slovy – „Londýn… zítra večer?“ – Charli XCX vyvolala vlnu spekulací. Překvapivý koncert? Nová akce? Exkluzivní vystoupení? Odpověď dorazila během několika hodin: Charli XCX zvala lidi do Londýna na vydání svého dnes již slavného alba „Conversations“.
Na programu 30. května na trhu Exmouth Market ve východním Londýně: veřejná diskuse s jejím manželem, Georgem Danielem, bubeníkem skupiny The 1975, o tvůrčím procesu. Poté následoval DJský set v Coin Laundry se slibem, který se jí na B-sides účtu objevil: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele – možná v setu schovám i nějakou novou hudbu.“
Zpěvačka na vrcholu své popularity
Charli XCX se stále vezme na vlně fenomenálního úspěchu alba „Brat“ (2024), které se stalo určujícím momentem své doby. Léto 2026 se pro cambridgeskou zpěvačku rýsuje jako obzvlášť rušné. Minulý týden vydala svůj nový singl „SS26“ doplněný B-stranou s názvem „Playboy Bunny“, která je k dispozici exkluzivně na CD nebo prostřednictvím jejího instagramového účtu „B.sides“.
Pokud jde o živá vystoupení, Charli XCX bude v srpnu také hlavní hvězdou festivalu Reading & Leeds, což je její jediný letošní koncert ve Velké Británii. Nemluvě o jejích filmových výpravách, včetně role v polofiktivním filmu „The Moment“ – o vzniku seriálu „Brat“ – a několika dalších projektech v postprodukci, jako je „Erupcja“ Peta Ohse a „100 Nights of Hero“ Julie Jackman.
Mezi letními mrknutími, hudebními upoutávkami a dokonale propracovanou marketingovou strategií Charli XCX nadále dokazuje, proč se etablovala jako jedna z nejsledovanějších – a kopírovaných – osobností dnešního popu.