Na koncertě Bad Bunny strhla Ester Expósito pozornost všech na tanečním parketu.

Koncert Bad Bunny v Madridu 30. května 2026 splnil všechna očekávání. Kromě vystoupení portorické zpěvačky to byl i speciální host, který ukradl show: španělská herečka a modelka Ester Expósito, která se stala virální díky svým tanečním pohybům.
Speciální koncert v Madridu
Bad Bunny odehrál svůj první koncert v Rijádu Air Metropolitano, první z deseti vystoupení plánovaných ve španělské metropoli v rámci svého světového turné „Debí Tirar Más Fotos“. Přibližně tříhodinové vystoupení zahájila píseň „Adivino“, kterou zahrál s portorickým rapperem, zpěvákem a skladatelem Mykem Towersem, speciálním hostem večera. Bad Bunny se v projevu k madridskému publiku přiznal, že už téměř zapomněl, jak nadšeně ho město přivítalo. „Kdo si pamatuje, kdy jsem tu byl naposledy?“ zeptal se na úvod.
Ester Expósito, hvězda „La Casita“
Zatímco pódium patřilo zpěvačce, reflektory se zaměřily i na „La Casita“, putovní „malý dům“, který doprovází turné a hostí vybrané hosty. Právě tam Ester Expósito ukradla show. Svým vystoupením, které se rychle stalo virálním na sociálních sítích, rozpálila taneční parket a poté sdílela pár kroků po boku samotného Bad Bunnyho. Tento spontánní a slavnostní okamžik z ní podle všeho udělal „velkou hvězdu večera“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Přítomno bylo mnoho celebrit.
Ester Expósito nebyla zdaleka jedinou celebritou shromážděnou v „La Casita“. Zahlédnuty byly také herečky Ana de Armas, María León a Clara Galle, italská influencerka Chiara Ferragni, zpěvák Mvrk a herec Martiño Rivas. Zastoupen byl i svět sportu, například fotbalisté Sergio Camello a Isi Palazón z Raya Vallecano a Álvaro Carreras z Realu Madrid. V Madridu byl poblíž Puerta de Alcalá vyfotografován i basketbalová legenda Michael Jordan, který se před cestou na koncert objevil poblíž Puerta de Alcalá.
Kdo je Ester Expósito?
Ester Expósito se proslavila díky úspěšnému španělskému seriálu „Elite“, ve kterém hrála Carlu. Díky tomuto pozoruhodnému vystoupení se stala jednou z nejsledovanějších španělských hereček na sociálních sítích a potvrzuje tak své postavení klíčové postavy španělsky mluvící kulturní scény.
Díky velkolepému vystoupení na pódiu, slavnostní atmosféře a průvodu celebrit zanechal první madridský koncert Bad Bunny trvalý dojem. A zatímco zpěvačka byla hlavní hvězdou show, Ester Expósito ukradla show svým obzvláště nezapomenutelným tanečním krokem. Tento virální klip dokonale zachycuje nadšení kolem této velmi očekávané rezidence, která pokračuje až do poloviny června.