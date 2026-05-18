Sienna Millerová ve svých 44 letech hovoří o výzvách mateřství po narození svého třetího dítěte.

Screen Sienna Miller dans l’émission « The Tonight Show » / YouTube

Tři týdny po porodu svého třetího dítěte se britsko-americká herečka Sienna Miller 14. května 2026 objevila v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Před kamerou s dojemnou upřímností hovořila o realitě mateřství: o dospívání, batoleti a novorozenci. Její vyprávění, které se mísilo s vyčerpáním, smíchem a emocemi, nabízelo pohled do nefiltrovaného mateřství, vzdáleného uhlazeným obrazům, které někdy zobrazují hollywoodské hvězdy.

Návrat do popředí scény sotva tři týdny po porodu

Když ji Jimmy Fallon pozdravil, ani samotný moderátor nemohl uvěřit, že tam stojí s úsměvem, sotva 21 dní po porodu. „Je šílené umět skládat věty dohromady a nosit šaty,“ svěřila se, napůl pobavená, napůl omámená, s humorem narážející na svou nechvalně známou „pyžamovou bránu“. Když se jí moderátor škádlivě zeptal, jestli vůbec ví, kde je, s výbuchem smíchu odpověděla: „Nemám tušení.“ Odpověď, která jemně vystihuje něžnou mlhu, v níž se mnoho čerstvých matek ocitá v prvních dnech po porodu.

„Katastrofální“ transatlantický let, který se stal zjevením

V centru rozhovoru Sienna Miller zmiňuje dálkový let, který absolvovala den předtím se svým batoletem a novorozencem. „Řekla bych, že s teenagerem bylo nejtěžší se vypořádat, až do tohoto transatlantického letu s mým batoletem a novorozencem. Teď batole vítězí bezpochyby. Byla to naprostá katastrofa. Žádné vyjednávání není možné,“ vzpomíná.

S odzbrojující upřímností Sienna Miller také popisuje upřené pohledy ostatních cestujících, plačící dítě, křičící batole. „Dostala jsem se k imigrační frontě a zhroutila jsem se,“ svěřuje se. Univerzální scéna, kterou mnoho matek pozná.

Prostřednictvím tohoto vtipného a upřímného vyprávění nabízí Sienna Miller vzácný pohled na mateřství, jak ho „doopravdy“ prožíváme: plné pochybností, občas slz, ale především nesmírné lásky. Sdílením svých každodenních anekdot pomáhá normalizovat těžkosti, kterým čelí tolik matek, ať už slavných, nebo ne, a připomíná nám, že i mimo záři reflektorů zůstává rodičovská zkušenost univerzální. Její slova jsou vzácná a rezonují jako vítaný závan autenticity.

