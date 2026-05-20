V 68 letech herečka Andie MacDowell překvapuje elegantní vlasovou „proměnou“.

Na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) vzbudí Andie MacDowell rozruch. Americká herečka a modelka se rozhodla dočasně opustit své slavné stříbrné kudrny ve prospěch velmi elegantního účesu sčesaného do půli.
Pozoruhodné vystoupení na Croisette
Andie MacDowell se v roce 2026 zúčastní filmového festivalu v Cannes a využije této významné události ve světě filmu k několika stylovým vystoupením. 16. května se před novináři a fotografy objevila s novým účesem – změna natolik výrazná, že vyvolala řadu obdivných komentářů.
Ikonická umělkyně pořadu „Čtyři svatby a jeden pohřeb“, známá po celá desetiletí pro své nezkrotné kudrlinky, které v průběhu let zbarvily do stříbra, se odvažuje experimentovat a překvapovat své fanoušky.
Účes, který je napůl nahoru, napůl rozpuštěný
Tento účes, který zvolila Andie MacDowell, představuje dokonalou rovnováhu mezi sofistikovaností a přirozeností. Horní část jejích stříbrných vlasů je sčesaná dozadu a zcela rámuje její obličej. Dva dlouhé vlnité prameny volně padají na obě strany a vytvářejí jemný, přirozený vzhled. Spodní část je ponechána v hladkých vlnách, které jí jemně splývají přes ramena. Tento styl, který kadeřníci nazývají „napůl sestřižený, napůl rozpuštěný“, dovedně kombinuje strukturu a plynulost – jemný způsob, jak modernizovat klasické večerní účesy.
Bílý oblek a vínová košile pro dokonalý vzhled
Andie MacDowellová zvolila velmi elegantní vzhled, aby doplnila svůj účes. Měla na sobě dokonale ušitý bílý oblek, jehož čisté linie zdůrazňují preciznost střihu, a sytě vínovou košili. Tento kontrast mezi nedotčenou bílou a vínově zbarveným odstínem dodává celému outfitu moderní a zároveň nadčasový vzhled.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Několik „proměn“ vlasů během pár dní
Tento vzhled nebyl jediným vlasovým lákadlem Andie MacDowell na letošním filmovém festivalu v Cannes. Den předtím, na premiéře filmu "Karma", herečka zvolila dokonale uhlazený účes s foukáním vlasů, kdy vyměnila své obvyklé lokny za ultra-fluidní vzhled, a to vše v kombinaci s elegantními černými šaty. O několik dní dříve byla spatřena v bleděmodrých šatech, jejíž typické lokny byly tentokrát stažené do nízkého culíku. Tři vystoupení, tři účesy: Andie MacDowell dokazuje, že experimentování s vlasy je dokonale slučitelné s elegancí.
Stříbrná barva vlasů, která je od roku 2020 plně oblíbená
Ačkoli herečka v dnešní době ráda experimentuje s různými účesy, její vztah k barvě vlasů zůstal v posledních několika letech naprosto stabilní. V roce 2020 se Andie MacDowell rozhodla plně se přidat ke svým přirozeným šedivým vlasům a trvale se vzdala jejich barvení. „Je to něco, co jsem vždycky chtěla udělat,“ svěřila se a vysvětlila, že toto rozhodnutí v ní vzešlo už dlouho. Od té doby se její stříbrné vlasy staly jedním z jejích nejznámějších vizuálních poznávacích znaků.
Volba inspirovaná jeho otcem
Aby herečka toto rozhodnutí vysvětlila, odkazuje se na rodinnou historii. Její matka, která zemřela ve věku 53 let, když bylo Andie pouhých 23 let, jí nikdy nedovolila být svědkem této vlasové proměny. Proto se obrátila na svého otce, aby se zamyslela nad svým vlastním vztahem k šedivým vlasům. „Muži vždy prošli touto proměnou bez jakýchkoli problémů nebo rozpaků. Nikdo se muže nebude ptát na barvu jeho vlasů,“ zdůrazňuje ve stejném rozhovoru. Tato poznámka zdůrazňuje přetrvávající dvojí metr kolem pohlaví a stárnutí, který Andie MacDowellová hodlá zpochybnit pouhou svou účastí na obrazovce.
"Být zdravý je lepší než vypadat mladě."
Kromě vlasů rozvíjí Andie MacDowell ve svých rozhovorech celou filozofii stárnutí. Herečka výslovně prohlašuje, že je cizí honbě za mládím za každou cenu. „Je rozdíl mezi honem za mládím a touhou vypadat co nejlépe. Starám se o svou pleť, ale není to proto, že bych chtěla ‚vypadat mladě‘. To není cíl. Chci jen vypadat zdravě a chci se zachovat,“ vysvětluje. Toto poselství rezonuje obzvláště silně v době všudypřítomných omlazujících zpráv a pomáhá herečce stát se jedinečným hlasem v hollywoodském světě.
Na filmovém festivalu v Cannes 2026 předvádí Andie MacDowell další lekci stylu. Od polovičního účesu přes elegantní foukané vlasy až po nízký culík, americká herečka předvádí rozmanité outfity pro své přirozené stříbrné vlasy, aniž by se kdy vzdala toho, co po několik let definovalo její vizuální identitu.